إسبانيا ترفع الحظر عن الرحلات الجوية من إيطاليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت إسبانيا، أمس، الحظر المفروض على جميع الرحلات الجوية المباشرة من إيطاليا لكنها أبقته على السفن السياحية مع استمرار وضع المسافرين الوافدين في الحجر الصحي، في وقت احتدام فيع الخلاف بين أستراليا والصين بشأن التحقيق حول فيروس كورونا.

وشجع تراجع معدل الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 إسبانيا، التي تحتل المركز الرابع في العالم من حيث عدد الإصابات، على بدء تخفيف واحد من أشد إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا، لكن من المرجح أن يضطر اقتصادها الذي يعتمد على السياحة للانتظار حتى أواخر يونيو لاستقبال السائحين.

وفي الأسبوع الماضي فاجأت إسبانيا شركاءها الأوروبيين بفرض حجر صحي لمدة أسبوعين، وهي تمنع رحلات الطيران من إيطاليا منذ 11 مارس في إطار مساعي احتواء تفشي فيروس كورونا،

ويستعد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ليطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ حتى أواخر يونيو، فيما أصبحت الجائحة الشغل الشاغل للإسبان، ويفكر معظمهم في تغيير عاداته عندما يصبح بإمكانهم التحرك بحرية مرة أخرى، حسبما أفاد استطلاع أجراه المركز الحكومي للدراسات الاجتماعية ونشر أمس الثلاثاء. على صعيد آخر، تبادلت أستراليا والصين انتقادات وعبارات لاذعة، أمس، وسط خلاف دبلوماسي محتدم بسبب تأييد أستراليا فتح تحقيق عالمي في منشأ فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي سجلت فيه مئة حالة وفاة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس.

وطغى الخلاف على نجاح أستراليا النسبي في احتواء تفشي الجائحة بعد احتدامه مع الصين، أكبر شريك تجاري لها، إثر قرار جمعية الصحة العالمية تأييد فتح التحقيق.

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وفي بيان اتسم بخشونة غير معهودة وصدر في نفس اليوم الذي فرضت فيه الصين تعريفات عالية على صادرات أستراليا من الشعير، قالت السفارة الصينية في كانبيرا إن ادعاء أستراليا أن القرار بمثابة تأييد لمسعاها من أجل مراجعة عالمية «ليس سوى مزحة».

وقال وزير التجارة الأسترالي سايمون برمنجهام لشبكة سكاي نيوز عندما سئل التعليق على هذا التصريح «أستراليا لن تدخل في تسييس رخيص لمسألة بقدر أهمية كوفيد-19».

وأضاف «كنت أتصور أن يكون الرد المناسب من سفير الصين لدى أستراليا هو الترحيب بهذه النتائج والترحيب بفرصة أن نعمل جميعاً سوياً على هذه القضية المهمة».

وكان السفير الصيني قد حذر في وقت سابق من إمكانية مقاطعة بضائع أستراليا، مما دفعها لاتهام الصين «بالإكراه الاقتصادي». واعتبر الكثيرون أن التعريفات على صادرات الشعير التي أعقبت ذلك وسحب تراخيص العديد من أكبر شركات تصنيع اللحوم الأسترالية بمثابة رد انتقامي.

والخلاف قد يقوض خطط أستراليا للسماح باستئناف مزيد من الأنشطة العامة هذا الأسبوع في إطار المرحلة الأولى من خطة من ثلاث مراحل تطبقها الحكومة لإعادة فتح الشركات والمدارس والمطاعم وغيرها من الأنشطة لدعم الاقتصاد. (وكالات)