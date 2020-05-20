شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سقوط أمطار فى السعودية وغائما بالامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج اليوم طقسا متباينا، حيث تشهد المملكة العربية السعودية هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، وفى الإمارات التوقع أن يكون الطقس غائما جزئياً على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، نجران، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، تبوك ، الرياض، القصيم ،حائل، الشرقية ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئياً على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:07 والمد الثاني عند الساعة 00:13 والجزر الأول عند الساعة 41:17 والجزر الثاني عند الساعة 48:06 .

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وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 53: 08 والمد الثاني عند الساعة 07:20 والجزر الاول عند الساعة 30:14 والجزر الثاني عند الساعة 02:53 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 43 26 65 15 دبي 42 28 50 10 الشارقة 42 25 55 10 عجمان 40 27 60 15 أم القيوين 41 24 65 20 رأس الخيمة 40 26 70 25 الفجيرة 38 30 70 20 العين 43 29 40 10 ليوا 45 25 75 15 الرويس 40 26 80 25 السلع 39 27 75 25 دلما 37 26 75 30 طنب الكبرى 38 27 80 25 طنب الصغرى 38 27 80 25 أبو موسى 38 27 80 25 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس لهذا اليوم، في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله غائما أحيانا وحارا خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية.. والصغرى 25 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 85 بالمئة.. والصغرى 10 بالمئة.