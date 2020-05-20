الحوثيون: التحالف العربي يمنع دخول مساعدات إلى صنعاء

اليمن/ الخليج 365

اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثي اليمنية، التحالف العربي بقيادة السعودية، بمنع دخول مساعدات إلى العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة منذ أكثر من 5 سنوات.

جاء ذلك في تصريحات لمحمد عبدالسلام الناطق باسم الحوثيين، نقلتها قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الجماعة، بوقت مبكر الأربعاء.



وأوضح عبدالسلام أن "تحالف العدوان (إشارة للتحالف العربي) يمنع دخول مساعدات مقدمة من أكثر من طرف ( لم يذكرها) إلى صنعاء".



وأضاف :" الحصار الاقتصادي المفروض من قبل التحالف لن يستمر دون رد، وعلى الباغي تدور الدوائر".

وتابع:" أول ما يترتب على الحالة الإنسانية في اليمن بسبب فيروس كورونا ، هو فتح المطارات أمام المساعدات قبل الحديث عن وقف إطلاق النار".

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ولم يصدر تعليق فوري من قبل التحالف حول الأمر، لكنه سبق أن اتهم الحوثيين بعرقلة العمل الإنساني وارتكاب انتهاكات متكررة بحق العمل الإغاثي.



وفي سياق أخر، اتهم ناطق الحوثيين الأمم المتحدة بأنها تعبر عن الموقف الأمريكي والبريطاني، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية تفرغ مضمون أي عناوين كفتح المطارات والموانئ ورفع الحصار بالحديث عن تدابير (دون توضيحات)".



وسبق أن شددت الأمم المتحدة أنها تعمل في اليمن على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأنها تسعى إلى إيجاد حل سياسي للأزمة وتخفيف الأعباء الإنسانية.



ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء، تحتوي على أكثر من نصف سكان البلاد.

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