رئيس "الانتقالي الجنوبي" يبدأ زيارة للرياض تستغرق أياما

اليمن / الخليج 365

وصل اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا إلى العاصمة السعودية الرياض، بناء على دعوة المملكة.

وقال نائب رئيس المجلس هاني بن بريك، في تغريدة على حسابه تويتر، مساء الثلاثاء، إن "رئيس المجلس توجه إلى عاصمة القرار والحزم الرياض"، مشيرا إلى أنه تلقى دعوة بالزيارة من السعودية، دون تفاصيل أكثر.

غير أن إعلاميا مقرب من الانتقالي الجنوبي، يدعي صلاح بن لغبر، قال إن الزبيدي وصل الرياض في زيارة تستغرق عدة أيام، بدعوة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ووفق تغريدة نشرها بن لغبر، مساء الثلاثاء، فالزبيدي "سيبحث خلالها مع قيادة المملكة العربية المستجدات وسبل التعاون المشترك" .

فيما قال أحمد عمر بن فريد، رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، في تغريدة إن الزبيدي، سيتشاور مع المملكة "حول كل ما يحقق الأمن والاستقرار".

وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس المجلس إلى السعودية منذ رعايتها لاتفاق الرياض نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بين الحكومة و"الانتقالي الجنوبي"، عقب نزاع مسلح بينهما قبل شهر آنذاك.

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وتأتي زيارة الزبيدي إلى الرياض عقب تجدد المعارك بين قوات الحكومة الشرعية وقوات الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين "جنوب"، والتي دخلت أمس أسبوعها الثاني.

وتشهد محافظات الجنوب اليمني توترا بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي، زادت حدته عقب إعلان المجلس في 26 أبريل/ نيسان، تدشين الإدارة الذاتية للجنوب.

كما تأتي الزيارة عقب بيان أصدره "التحالف العربي" الأحد ينتقد فيه "المجلس الانتقالي" الجنوبي في اليمن لعدم التجاوب في استمرار عمل خفر السواحل اليمينة.

وجاء هذا الانتقاد بعد ساعات من إعلان البحرية البريطانية تعرض سفينة تجارية تابعة لبلادها لهجوم من قبل "قراصنة" قبالة السواحل الجنوبية للبلاد.

ورد الانتقالي الجنوبي على اتهامات التحالف العربي بالقول "لن نسلم سواحلنا لأمراء الجماعات الإرهابية في الحكومة".

ويقول مراقبون، إن هذا الاتهام من قبل "التحالف العربي" هو الأول من نوعه ضد الانتقالي الجنوبي الذي درج على وصف نفسه بالشريك الاستراتيجي للتحالف العربي في اليمن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.