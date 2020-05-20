شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء البانيا يشكر الإمارات على الدعم فى مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه إيدى راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، بالشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الدعم المتواصل الذى تقدمه دولة الإمارات لبلاده.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، كانت دولة الإمارات أرسلت في 15 مايو الحالى طائرة مساعدات تحتوى على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى ألبانيا، لدعمها فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين فى مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال رئيس الوزراء الألباني فى تسجيل فيديو: إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان سبق وأرسل قبل 20 عاما مساعدات سخية للاجئين الذى يعبرون الحدود بين ألبانيا وكوسوفو هربا من حرب التطهير العرقى التي كانوا يتعرضون إليها أنذاك.

وأضاف إن دولة الإمارات أرسلت دون أى طلب من ألبانيا طائرات مساعدات مؤخرا لدعم بلاده فى الحد من انتشار فيروس كورونا، معربا عن عميق شكره لدولة الإمارات وشعبها بدوام الرخاء والتقدم.