شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد قطان: أبايع ولى العهد.. ربنا يوفقه ويسدد خطاه تحت قيادة خادم الحرمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد بن عبد العزيز قطان، وزير الدولة السعودى لشئون الدول الأفريقية والسفير السعودى السابق لدى القاهرة، تجديد مبايعته للأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، راجيا من الله أن يوفقه ويسدد خطاه تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين.

وكتب قطان، عبر حسابه على تويتر: "أبايع سمو سيدى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد على السمع والطاعة فى اليسر والعسر والمنشط والمكره، راجيا من الله العلى القدير أن يوفقه ويسدد خطاه تحت القيادة الرشيدة لمولاى خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله".



قطان

وكان السفير السعودى السابق لدى القاهرة، كتب مؤخرا فى تغريدة على حسابه الرسمى بـ"تويتر": " أهنئ مصر الحبيبة رئيسًا وحكومة وشعبًا، بأحر التهانى القلبية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان التى انتصر فيها الجيش المصرى الباسل ذلك الانتصار الذى أعاد للأمة العربية أمجادها.

وكان أحمد عبد العزيز القطان شغل فى فبراير عام 2011 منصب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، ثم تم تعيينه فى فبراير عام 2018 وزير دولة لشؤون الدول الأفريقية بمرتبة وزير فى وزارة الخارجية.

ويعد أول دبلوماسى سعودى يجمع ما بين وظيفته كسفير وما بين صفته كمندوب دائم للمملكة العربية السعودية فى جامعة الدول العربية.

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وتميز بخبرته الدبلوماسية فى العمل على الملفات الدولية، وأسهم بشكل كبير فى توطيد العلاقات الأخوية بين السعودية المصرية.

كما شارك فى جميع القمم العربية التى عقدت فى كل من الخرطوم والجزائر والرياض ودمشق والدوحة وسرت وبغداد منذ عام 2005.