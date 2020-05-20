شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة وعبارة أخوية للشيخ صالح كامل والوليد بن طلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت الصداقة والعلاقة الأخوية الشيخ الراحل صالح كامل، الذى وافته المنية مساء الاثنين الماضى، وبين رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، حيث نشرت ريم بنت الوليد، صورة جمعت الشيخ كامل والوليد، كتب عليها: "رب أخ لم تلده أمك".





وقالت ريم بنت الوليد، عن هذه الصورة عبر حسابها على تويتر: "هذه عبارة أخويه كتبها المرحوم لوالدى الله يحفظه من عدة سنوات"، داعية للشيخ الراحل: "اللهم اغفر وارحم عبدك الزاهد التقى العم صالح كامل بواسع رحمتك فى هذه الليلة الفضيلة، واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين، اللهم ألهم أهله وأحبابى الصبر والسلوان".

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ودفن صباح أمس رجل الأعمال الشهير صالح كامل، الذى توفى الاثنين عن عمر يناهز 79عاما، وسط تواجد كثير من وسائل الإعلام والصحفيين وبعض المقربين منه، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من محبين الشيخ.

ويعد صالح عبد الله كامل رجل أعمال وأحد المستثمرين المشهورين فى مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART راديو وتلفزيون العرب، ولد عام 1941م فى مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.

وتلقى كامل تعليمه الابتدائى والمتوسط فى مكة المكرمة والطائف، والثانوى بجدة، حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1963، أنشأ وهو طالب مؤسسة صغيرة باسم دار ومكتب الكشاف السعودى وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل فى وزارة المالية، وبعد عشر سنوات من العمل فى وزارة المالية، ترك العمل الحكومى واتجه إلى القطاع الخاص، الذى توفق فيه حتى أصبح يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة فى المملكة وفى نحو 45 دولة حول العالم.