شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تلزم مواطنيها ارتداء الأقنعة الواقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الجزائرية، عن إلزامية ارتداء القناع الواقى فى كل الظروف لاسيما في الأماكن العمومية الـمغلقة أو الـمفتوحة لتفادي الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء في بيان حكومي، أن ارتداء القناع الواقي صار إلزاميا في كل الظروف، ولاسيما في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، كالمتاجر الكبرى والأسواق والمقابر، مع العلم أن كل امتناع عن ارتداء القناع ستنجر عنه عقوبات.

وذكر البيان بضرورة الامتثال لتدابير الوقاية وقواعد النظافة، والتباعد الاجتماعي.

وقال مكتب رئيس الوزراء الجزائري إن السلطات ستزيد ساعات حظر التجول المفروض للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا خلال عطلة عيد الفطر.

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