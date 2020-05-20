بعد تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات... التعليم المصرية تعلن وفاة 4 معلمين بكورونا

ونعى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، الدكتور رضا حجازي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المعلمين اللذين يعملان بإدارة المطرية التعليمية. مؤكدا أنهما توفيا في أثناء إجازتهما المقررة من رئاسة مجلس الوزراء للعزل الصحي.

وكشف نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين عن أسماء المعلمين وهما "عبداللطيف سعيد إمام" و"إيمان الحسيني"، اللذين يعملان بمدرسة الشهيد علي نجم، وفقا لموقع صحيفة "الدستور" المصرية.

وأضاف حجازي،"وإنني أتقدم بخالص العزاء لجموع المعلمين لوفاة أي معلم أيا كان سبب الوفاة، سواء علمنا أو لم نعلم بوفاته، وأيضا أتقدم بأسمى واسم جميع معلمي مصر لأسرتي الفقيدين بخالص العزاء والمواساة، راجيا الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته".

وكان حجازي قد أعلن صباح اليوم، صباح الثلاثاء، وفاة معلمين آخرين بفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد "كوفيد- 19"، وهما حسني سيد حسن، المدرس بمدرسة السلام الابتدائية ببولاق الدكرور، ومحمد أمين، المدرس بمدرسة الجيزة الكهربائية الفنية.

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وأعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 720 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدـ ليصل عدد المصابين منذ بداية التفشي إلى 13484، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 659 بعد تسجيل 14 حالة وفاة جديدة.

وهذا هو ثاني يوم على التوالي تسجل فيه مصر أعلى معدل يومي لإصابات كورونا، إذ كانت قد سجلت يوم الاثنين 535 إصابة جديدة.

ورصدت مصر أول إصابة مؤكدة بالفيروس في فبراير/شباط الماضي. وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس/آذار الماضي شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة وتفرض حظر تجول جزئيا.