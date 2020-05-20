شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن لتجديد السماح بعبور المساعدات الإنسانية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة فى حالات الطوارئ مارك لوكوك، مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار مبكر وتجديد السماح باستمرار عبور المساعدات الإنسانية عبر معبرى باب الهوى وباب السلام.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد لوكوك، في إحاطته اليوم أمام مجلس الأمن حول الحالة الإنسانية في سوريا، أنه لا يمكن ترك القرار لآخر لحظة لأن الكثير من الأرواح على المحك، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ قرار يسمح باستمرار مرور المساعدات عبر معبري باب السلام وباب الهوى شمال غرب سوريا لمدة 12 شهراً إضافياً، وتمديد آلية الرصد التابعة للأمم المتحدة لنفس الفترة.

وأفاد بأن العمليات عبر المعابر في شمال غرب سوريا، التي صرّح بها مجلس الأمن، هي شريان الحياة لملايين المدنيين الذين لا يمكن للأمم المتحدة أن تصل إليهم بطرق أخرى، لذا لا يمكن استبدالها، ويجب تجديد منح الإذن لها.

وأبان لوكوك، أنه تم تخصيص نحو 23 مليون دولار من صندوق سوريا الإنساني، الذي يديره مكتبه، لدعم إجراءات الوقاية من كوفيد-19.