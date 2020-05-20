شكرا لقرائتكم خبر عن الحفاظ على التباعد خلال صلاة التهجد بالحرم المكى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا لصلاة التهجد في الحرم المكى الليلة، حيث ظهر المصلون خلال أدائهم الصلاة محفاظين على مسافات بين كل فرد وآخر خلال أداء الصلاة للوقاية من فيروس كورونا. Advertisements وكانت رئاسة شئون الحرمين، نشرت عبر حسابها بموقع تويتر، صورا لأعمال العناية وتعقيم الروضة الشريفة بالحرم النبوى بالمدينة المنورة وذكرت رئاسة شئون الحرمين، عبر حسابها بموقع تويتر:"إهتمام وعناية بنظافة وتعقيم الروضة الشريفة والحجرة النبوية ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها رئاسة شؤون الحرمين"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحفاظ على التباعد خلال صلاة التهجد بالحرم المكى.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.