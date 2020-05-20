شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لساعة مكة الأولى فى المسجد الحرام.. اعرف حكايتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دارة الملك عبد العزيز، عبر حسابها بموقع تويتر، صورة نادرة لساعة مكة الأولى التي أمر الملك عبد العزيز بوضعها لتلبية حاجة المصلين في المسجد الحرام لمعرفة الأوقات المرتبطة بتأدية المناسك عام ١٣٥٢هـجريا و ١٩٣٣ميلاديا.



ساعة مكة الأولى

وعلقت دارة الملك عبد العزيز على الصورة، قائلة: "أمر الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن – رحمه الله- إحضار ساعة كبيرة تشاهد عقاربها من مسافة بعيدة ويسمع صوت دقاتها المصلون في المسجد الحرام ومن حوله، لما لاحظة لحاجة الماسة لها، وقد تم وضعها على دار الحكومة الحميدية".

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يشار إلى أنه المملكة العربية السعودية شيد بها متحف برج الساعة الشهير، حيث يستطيع المواطنون والزوار من مختلف أنحاء العالم زيارته يوميا، فى رحلة كونية إيمانية فى 4 طوابق مختلفة مخصصة حول الكون والشمس والقمر، وقياس الوقت والساعة، ثم إطلالة بانوراميه للمسجد الحرام.

يحتوى متحف برج الساعة فى مكة المكرمة ، على أكبر ساعة فى العالم من حيث الحجم، كما يتواجد به 11 ساعة ذرية يعتمد عليها فى التوقيت العالمى، كما يضم وأربعة حُزم ليزر تصل إلى ٣٠ كيلومتراً نحو السماء مما يجعلها الأقوى في العالم.

يحمل برج متحف الساعة أكبر ساعة عددا تحمل كبيرا من المصابيح، يبلغ عمرها التشغيلى 60 ألف ساعة، وتنقسم إلى 700 ألف مصباح يضئ واجهات الساعات الأربع وعقاربها، و 1.2 مليون مصباح يضيء الشاشات فى أسفل الساعة.