بلدية تنومة تكثف أعمال الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا

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صرح رئيس بلدية تنومة الأستاذ عبدالله بن مفرح الشهري بأن البلدية ووفق الخطط المعدة خلال فترة الإجازة الرسمية ومن خلال الفرق المرابطة بالبلدية والتي تعمل على عدة محاور من الإجراءات الإحترازية لمكافحة إنتشار وتفشي فايروس كورونا المستجد coved-19
حيث أكد الشهري إستمرارية الجهود وتعمل البلدية في الوقت الراهن وفي نطاق واسع على تعقيم وتطهير مرافق الجهات الصحية والأمنية والحكومية والتجارية وأسواق النفع العام وأسواق المواشي في المحافظة ومركز منصبة التابع لها
وأوضح بأن البلدية نفذت مايزيد عن ٣٥٠ جولة إستخدمت فيها البلدية الرش بإستخدام الضباب وأيضاً بإستخدام المطهرات ومن حرص البلدية قامت بوضع عمالة خاصة عند جميع صرافات السحب الآلي للتأكيد على عملية التعقيم والحرص الشديد على عدم تفشيه بين مستخدميها
كما ونفذت البلدية جولات تفتيشية ورقابية بما يزيد عن ٤٠٠ جولة على كافة المحلات التجارية والمطاعم لمتابعة تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات لمكافحة الإنتشار بوضع الملصقات التنبيهية وتوفير المعقمات والقفازات وتطبيق المسافة الكافية للتباعد الإجتماعي
وإختتم الشهري حديثه بأن البلدية سوف تستمر على هذا النهج وتسخر كافة قدراتها وإمكانياتها لمكافحة إنتشار هذا الوباء دعياً الجميع إلى الإلتزام بالتعليمات والإبلاغ عن مخاليفيها على الرقم الموحد للبلاغات ٩٤٠
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