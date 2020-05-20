- 1/2
- 2/2
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء أنه من بين 748 فحصاً لفيروس كورونا المستجد تم اكتشاف ست حالات إيجابية تتعلق بلاعبين وأعضاء جهاز فني لثلاثة أندية مختلفة.
وأضافت الرابطة في بيان أن “اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني للأندية التي جاءت فحوصاتها إيجابية سيخضعون الآن للحجر الصحي الذاتي لمدة سبعة أيام”، دون الكشف عن أسماء اللاعبين أو الأندية المعنية بالفحوصات الإيجابية.
وتحرص رابطة الدوري الإنجليزي على عدم إصابة أي لاعب بفيروس كورونا خلال الفترة القادمة، تجنباً لإيقاف المسابقة من جديد أو تعطيل الموسم بشكل نهائي.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر ست إصابات بـ”كورونا” تهدد عودة الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.