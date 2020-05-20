شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات رادعة للمستهترين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ابن الديرة

جاء الإعلان عن إجراءات وطنية احترازية ترتبط بقرب عيد الفطر المبارك، اتخذتها الحكومة لمواجهة تطورات انتشار فيروس كورونا في الدولة والعالم، خطوة لا بد منها تدعم جهود محاصرة الوباء الخطير، وتردع في الوقت نفسه أولئك المخالفين الذين باستهتارهم يقللون من النتائج الإيجابية للعمل الخارق الذي تقوم به الحكومة وأذرعها الأمنية والطبية والخدمية، بل لعل عدم تقديرهم عواقب سلوكياتهم الخرقاء يؤدي إلى تدمير كل الإنجازات التي تحققت حتى الآن.

ورغم أن المخالفين المستهترين غير الملتزمين هم قلة غير واعية بتبعات عدم الالتزام بالإرشادات والإجراءات الصحية، فإن اتساع دائرة الإصابات قد تتسبب به مخالفات معدودة من شخص أو أكثر، لتصاب أسر كاملة بالفيروس المدمر، وينتشر بين الأفراد الذين يخالطونهم كانتشار النار في الهشيم. الإجراءات الاحترازية تتضمن التخفيف جزئياً من القيود على الحركة، والسماح بفتح المراكز التجارية وبعض الأنشطة الاقتصادية الضرورية، بهدف تحقيق توازن بين تلبية احتياجات شريحة اجتماعية ترتبط أعمالها ومصدر دخلها بتجارة السلع الأساسية، والاستمرار في الالتزام بالإرشادات الصحية الموصى بها، لذلك وضع قرار التخفيف الجزئي العديد من القيود والشروط الواجب اتباعها من قبل الجميع بلا استثناء ولمصلحة الجميع أيضاً.

إن قائمة المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المعلنة سابقاً، وتغليظ بعضها وفق مقتضيات المصلحة العامة، لتتناسب مع الوضع الحالي والتوجهات الحكومية بالاتجاه نحو التدرج في تخفيف القيود المتعلقة بالتدابير الاحترازية لمكافحة الفيروس، وهي خطوة لابد منها لضمان نجاح الجهود الحكومية والشعبية الرامية إلى حماية الأرواح والصحة العامة والممتلكات من كل الأخطار المتربصة بها عبر الفيروس المدمر.

الجهات الصحية تبذل قصارى جهودها لاحتواء الأزمة، والجميع قيادة حكيمة وشعباً ملتزماً، يشعرون بالكثير من الامتنان لها، والاطمئنان لإجراءاتها ونضالها المستميت في مواجهة الفيروس، وهي تعلن يومياً عن شفاء العشرات من المصابين، وعودتهم إلى ممارسة حياتهم، ولكن هذا الاطمئنان لا يكتمل، وهناك زيادة يومية في حالات الإصابة، تسببها سلوكات غير مسؤولة من البعض غير الواعي الذي يغرد خارج السرب.

ورغم أن هذه القلة تسيء إلى الجميع وتضر بالمصلحة العامة، فهناك مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين الملتزمين بالإرشادات الصحية، والإجراءات الاحترازية، الحريصين على الحفاظ على صحتهم، وصحة المحيطين بهم، كما أن هناك أسراً كثيرة ملتزمة بتجنب التجمعات العائلية، وتختار بمسؤولية ووعي أن تشارك الاحتفال بمناسباتها السعيدة، عبر وسائل التواصل الحديثة.

غرامات المخالفات كبيرة ورادعة، لكننا نتمنى أن يرتفع مستوى وعي المخالفين المستهترين إلى الدرجة الكافية بتحقيق المصلحة الوطنية العامة.