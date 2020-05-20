عالقون ينتظرون 1 يونيو للعودة إلى أعمالهم وأسرهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أعرب عدد من المقيمين عن سعادتهم بالإعلان عن بدء رحلات عودة أصحاب الإقامات من حاملي الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة اعتباراً من الأول من يونيو المقبل، مؤكدين أن قرار الحكومة الرشيدة له عظيم الأثر على المقيمين في الدولة، حيث سيسهم في لمّ شمل العائلات الذين تأثروا بالتدابير المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تتزامن مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا».

فيما سرد عدد منهم قصصاً إنسانية كثيرة لمقيمين عالقين خارج الدولة، تاركين أسرهم على أمل العودة السريعة لحياتهم، وقالوا إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لم تدخر جهداً في سبيل إسعاد المواطن والمقيم على أرضها.

وقال عماد السكري مستشار قانوني، إن قرار عودة حاملي الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة اعتباراً من الأول من يونيو قرار إنساني في المقام الأول، لبى كثيراً من النداءات للمّ شمل أسر كان أحد أطرافها في بلد آخر لقضاء إجازة أو عمل أو غيره.

وأضاف أن قرارات دولة الإمارات سباقة وترعى المواطن والمقيم، ففي الوقت الذي أغلقت فيه أجواء دول العالم ولم تسمح بعضها باستقبال رعاياها، تعلن دولة الإمارات عن بدء استقبال المقيمين على أرض دولة التسامح والإنسانية.

سرد سلام أبونعمة قصة لأحد أصدقائه المقيمين، حيث ذهبت زوجته الطبيبة إلى بريطانيا بمفردها لحضور دورة تدريبية في شهر فبراير، تاركة طفلتين، الأولى 11 سنة والثانية 7 سنوات، لوالدهما، ومن ثم أغلقت الأجواء في شهر مارس، الأمر الذي شتت الأسرة وزاد من معاناة والد الطفلتين بين الرعاية ومتابعة دروسهما.

وعبر أبونعمة عن فخره وسعادته بالإقامة في دولة الإمارات وطن جميع من عاش على أرضها الطيبة وقيادتها التي لم تفرق بين مواطن ومقيم حتى في الأزمات والمحن والكوارث.

أم ياسين واحدة من المقيمين في الإمارات، لديها طفل في الصف الأول، اضطرت إلى تركه مع والده والسفر إلى وطنها لوضع جنينها في شهر فبراير الماضي، وبعد الوضع فوجئت بإغلاق الأجواء وإلغاء الرحلة المقررة.

وأضاف أبو ياسين أنه قام بتسجيل زوجته في الموقع الرسمي لتسجيل الراغبين في العودة من المقيمين، ويتمنى رجوع زوجته وابنه الأصغر الذي لم يره بسبب تلك الجائحة الفيروسية، وما تبعها من إجراءات احترازية طالت العالم أجمع.

وأكد نبيل وهدان، مدير تسويق في شركة استشارات قانونية، أن اثنين من زملائه في العمل لم يستطيعا الرجوع إلى الدولة، حيث كان أحدهما في إجازة لوطنه والآخر في مهمة عمل خارج الإمارات.

وأشاد بقرار دولة الإمارات الذي سهلت الأمر على المقيمين على أرضها الطيبة وبين شعبها العطوف.

وأشاد سائد الأشقر بقرار السماح للمقيمين بالعودة إلى الإمارات، وقال إن دولة التسامح والإنسانية لم تدخر جهداً في سبيل إسعاد المواطن والمقيم على أرضها، فخير الإمارات فاض ليصل إلى الجميع.

وأكد عبدالجبار عودة، أن إنسانية الإمارات تتجلى في أبهى صورها، وهي تعيد لمّ شمل العائلات مطلع الشهر المقبل، حرصاً منها على الاستقرار الأسري.

بدوره، قال مهند خنفر، إنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم، تعمل دولة الإمارات على جمع شمل العائلات ببعضها بعضاً، ما يثلج الصدور ويزيد من الطمأنينة لدى الجميع، بأن أرض الخير ستبقى عامرة بالطيب والأمن والأمان والاستقرار، التي اعتدنا عليها ونحن نقيم فيها منذ سنوات طويلة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تمكنت بسياستها الحكيمة من جعل أرضها ملاذاً آمناً لكل من يبحث عن الفرص الذهبية في المعيشة والحياة، حيث إنها لم تأل جهداً في بث رسائل الطمأنينة لكل مواطن ومقيم على مدار أيام أزمة كورونا، وتوجت ذلك ببدء عودة من يحملون إقامات سارية مطلع الشهر المقبل، ما يؤكد أنها تسير بخطى ثابتة ومدروسة، ما يجعلها متقدمة بخطوات واسعة أسوة بالدول الأخرى.

من جهته، أوضح عبدالناصر النجار، أن الإمارات معطاءة وتتميز بالكرم والأصالة، وتقف إلى جانب كل محتاج من جميع الدول، وقد تمكنت عبر قراراتها الحكيمة والإنسانية من التربع على قلوب المقيمين على أرضها، الذين يعتبرونها وطنهم الثاني، ومستعدون للتضحية في سبيلها، خاصة أنهم لا يشعرون بالغربة وهم على أرض الخير والسعادة.

وأضاف أن الإمارات وبرؤيتها الثاقبة للأحداث، أثبتت جاهزيتها لمواجهة تداعيات الوباء العالمي، بكل عزيمة وإصرار، وجعلت من يقيم على أرضها لا يشعر بالخوف من المستقبل، وهي توصل الليل بالنهار على العمل لتحقيق الأمن والأمان الاجتماعي والغذائي والصحي، وهو ما يبث الراحة في نفوسنا ونحن على يقين أننا في بلد تسهر قيادتها الرشيدة على راحة كل من يوجد على أرضها سواء كان مواطناً أو مقيماً، ومن دون تفرقة.

منذ بداية أزمة كورونا وأنا لم أسمع خبراً يسرُّ الخاطر، إلا أن السماح بعودة حاملي الإقامات السارية مطلع الشهر المقبل بث الأمل في حياتي من جديد، وجعلني لا أصدق بأن شقيقي «زاهر» سيتمكن من العودة لوطنه الثاني «الإمارات»، بعد غياب خارج عن الإرادة.. بهده الكلمات بدأت مها سالم جبر «أردنية»، حديثها والفرحة تكاد تقفز من عينيها، وهي تنتظر عودة شقيقها الأكبر من الأردن، والذي أجبرته ظروف الوباء على عدم السفر إلى دبي، إلا أنها لم تفقد إيمانها بالله وثقتها بقيادة الإمارات الرشيدة، على جمع لمّ الشمل بين الأفراد وعائلاتهم.

وقالت إن شقيقها فور علمه بالقرار، بدأ بتجهيز حقائبه والهدايا التي سيقدمها لها ولأقاربه المقيمين بالإمارات منذ ما يزيد على 20 عاماً، كما أنه اتصل بها أكثر من مرة كي يتأكد من صحة القرار، بعد أن فقد الأمل بالعودة للإمارات من جديد، أصبح على يقين أن هذه البلاد تحقق المعجزات في أكثر الظروف قهراً على البشرية.

وأكدت أن دولة الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة تثبت للعالم أجمع أن إنسانيتها لا حدود لها، بل إنها موطن للتسامح والسلام العالمي، حيث برهنت قراراتها وتوجيهاتها على عدم التمييز بين مقيم أو مواطن أو زائر.