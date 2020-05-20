قرقاش: التزام الإمارات بالقضية الفلسطينية واللاجئين ثابت ومبدئي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التزام الإمارات بالقضية الفلسطينية، ودعم اللاجئين وتقديم المساعدات، هو «ثابت ومبدئي»، فيما واصلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» حملات القمع والمداهمة والاعتقال بحق الفلسطينيين، وشنت، فجر أمس الثلاثاء، حملة اعتقالات في مدينة القدس المحتلة، بينما احتجز جنود الاحتلال سكان شارع الشهداء بالبلدة القديمة في الخليل؛ حيث تم إخضاعهم لتحقيق ميداني، بزعم رشق الحجارة على المستوطنين، في حين طالب الاتحاد الأوروبي، الحكومة «الإسرائيلية» الجديدة بالتخلى عن خطط ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وذكّر دولة الاحتلال بضرورة احترام القانون الدولي؛ وذلك في بيان وافقت عليه 25 دولة من بين 27 دولة.

وقال قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه بموقع «تويتر»: «تواصلت مع فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا؛ استعداداً لترؤس الإمارات المجلس الاستشاري للوكالة في يوليو»، مؤكداً التزام الإمارات بالقضية الفلسطينية، وتقديم المساعدات للاجئين. ولفت قرقاش إلى أن المساعدات الإماراتية للوكالة (الأونروا) خلال السنوات ال6 الماضية بلغت 216 مليون دولار، شملت: التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

من جهة أخرى، ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الشبان من البلدة القديمة في القدس عرف منهم: أحمد أبو غزالة، محمد الجولاني، وعبد الله الجولاني، وأدهم الزعتري، ورائد زغير. وأضاف: إن قوات الاحتلال اقتحمت أيضاً حي الثوري في بلدة سلوان القريبة، واعتقلت الشاب محمد الدقاق.

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وفي الخليل، هاجمت مجموعة من المستوطنين، منزل المواطن تيسير أبو عيشة الكائن في حي تل ارميدة، واعتدوا على صاحب المنزل. وأجبرت قوات الاحتلال، الأهالي القاطنين في شارع الشهداء، بالخروج من منازلهم، واحتجزتهم في الشارع، بزعم إلقاء الحجارة على المستوطنين. وقال منسق لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان عماد أبو شمسية: إن قوات الاحتلال احتجزت الناشط في اللجنة مفيد الشرباتي ونقلته إلى معسكر لجيش الاحتلال بعد الاعتداء عليه أثناء توثيقه لاعتداء جيش الاحتلال على المواطنين.

في الأثناء، أورد بيان صادر عن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل «نحث «إسرائيل» على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقاً للقانون الدولي». وقال وزير خارجية لوكسمبورج يان اسيلبورن، من جهته، «أنا مسرور لأن 25 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي قد دعمت هذا الإعلان، والذي هو نتيجة لمبادرة اتخذتها في 12 مايو/أيار مع زميلي الأيرلندي سيمون كوفيني»؛ لكنه «أسف بشدة» لغياب دولتين في الاتحاد الأوروبي «عن هذه القضية الحاسمة لمصداقية» سياسته الخارجية. ورفضت النمسا والمجر الانضمام الى البيان خلال مناقشته في 15 مايو من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بحسب اسيلبورن.

إلى ذلك، شددت وزارة القضاء «الإسرائيلية» على ضرورة حضور رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو الجلسة الافتتاحية لمحاكمته بتهم فساد يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى أن «الوزارة لا ترى سبباً لحرف المحكمة عن قراراتها بشأن حضور المتهمين في افتتاح محاكمتهم»، فيما ذكر متحدث باسم نتنياهو «بأن محامي الدفاع أجروا مناقشات مع وزارة القضاء حول إمكانية إعفائه من حضور الجلسة ولم يقدموا طلباً للمحكمة في هذا الصدد». (وكالات)