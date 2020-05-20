مجلس «الداخلية»: تعزيز دور الأسرة في حماية أبنائها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أوصى المشاركون في المجلس السابع والأخير من مجالس وزارة الداخلية 2020 الرمضانية، في دورتها التاسعة والتي تنعقد «عن بعد» تحت شعار إمارات المستقبل «مستعدون للخمسين»، والذي ناقش موضوع «الملاذ الآمن»، بتعزيز دور الأسرة في حماية أبنائها، وتعزيز الأمن عبر الإنترنت من خلال متابعة التقنيات المستحدثة ومواكبة كل جديد، وإعداد برامج عمل تضمن التنسيق المشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لإنشاء مناطق آمنة قرب مساكن الطلاب لممارسة النشاط البدني والعمل الجماعي للطلبة لتعويض بعدهم عن البيئة المدرسية، وإعداد استراتيجيات عمل وبرامج بين الجهات المعنية لحماية الأجيال من تعاملهم مع وسائل التواصل الاجتماعي والتعلم عن بعد.

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أدار المجلس الافتراضي ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وتحدث فيه الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، سعيد النظري المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، والدكتور عبيد صالح المختن خبير الحكومة الإلكترونية والجريمة المعلوماتية، والمستشار مريم إسماعيل الريسي من أكاديمية ربدان.

وقال الفريق ضاحي خلفان إن مسيرة الإمارات بحكمة قيادتها ماضية في تعزيز الأمن والأمان وتتمتع بسمعة دولية متميزة، ولديها قدرات استباقية وخطط طموحة لتعزيز هذه المسيرة.

وأوضح أن «الملاذ الآمن» يحتاج إلى تعزيز القدرات والتطوير والتحسين المستمر، ويجب تضافر الجهود المجتمعية كافة، وتعزيز دور الأسرة وخاصه الوالدين منهما لمتابعة الأبناء الذين يقضون ساعات طويلة على شبكة الإنترنت، مما يودي إلى تعرضهم لكثير من المخاطر.