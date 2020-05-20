21 ألف وجبة من بنك الاستثمار لعمال بلدية الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

حرصاً على الدور المجتمعي، وتماشياً مع مع عادات الخير في الشهر الفضيل، يقوم بنك الاستثمار، وبإشراف من بلدية الشارقة بتوزيع 21,000 وجبة إفطار وسحور خلال شهر رمضان المبارك على العاملين في البلدية من الفئات المساندة في أماكن سكنهم.

وتم توزيع الوجبات وفق أفضل المعايير الصحية والإجراءات الوقائية، في ظل الجهود المستمرة للحد من انتشار فيروس كورونا.