شكرا لقرائتكم خبر عن إجماع دولي على تحقيق مستقل بشأن الاستجابة لوباء «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توافقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، على إجراء تقييم لمدى استجابة الوكالة الأممية لتفشي فيروس «كورونا» المستجد، في ظل تصاعد الانتقادات الأمريكية لكيفية تعاطيها مع الوباء، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي وروسيا رفضهما المطلق لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف تمويل المنظمة نهائياً.

وجاءت الموافقة بإجماع الأعضاء ال194 في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمنظمة، الذي عُقد عبر الإنترنت في جنيف. ويسمح القرار بالتحقيق في دور المنظمة ذاتها.

ودعا القرار الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي إلى «تقييم محايد ومستقل وشامل» للاستجابة الدولية للوباء الذي أصاب أكثر من 4,8 مليون شخص حول العالم، وأودى بأكثر من 318 ألفاً.

ونص القرار على وجوب التحقيق في الخطوات التي قامت بها المنظمة، و«إطاراتها الزمنية في ما يتعلّق بوباء كوفيد-19».

ولم تنأ الولايات المتحدة بنفسها من الإجماع كما كان يخشى البعض، بعدما انتقدت منظمة الصحة العالمية في اليوم الأول من الاجتماع، وهاجمت الصين على خلفية دورها في تفشي الوباء، لكن الولايات المتحدة أبدت أسفها لبند في القرار يدعو إلى «الإسراع في إزالة عقبات غير مبررة لتوزيع سريع وعادل في العالم» للعلاجات واللقاحات.

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ويشجع النص على آليات تقاسم «طوعي» لبراءات وحقوق الملكية الفكرية، في إطار اتفاقات دولية. لكن واشنطن تخشى سابقة خطِرة قد تعوق قدرتها على الاستثمار في أبحاثها ومختبراتها.

وأعلنت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان، «تعترف الولايات المتحدة بأهمية الوصول إلى منتجات صحية رخيصة وآمنة وذات نوعية وفاعلية»، لكن القرار «يبعث برسالة سيئة» للجهات المنتجة.

وأكدت روسيا رفضها التهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي إلى منظمة الصحة العالمية؛ لاعتقاده بأنها مسؤولة عن انتشار فيروس «كورونا». وقال مندوب روسيا لدى مقر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، أمس الثلاثاء: «موقفنا من ذلك أننا بالطبع نعتبره سلبياً».

وتابع غاتيلوف: «نحن والجزء الأكبر من المجتمع الدولي نعتبر أن منظمة الصحة العالمية هي المؤسسة التي يجب أن تتولى التنسيق الدولي في مجال الرعاية الصحية. وتتمثل المهمة الأساسية الآن في مكافحة فيروس كورونا».

وسبق أن وجهت إدارة ترامب، اتهامات كثيرة لمنظمة الصحة العالمية ب«الفشل» في تزويد الدول بالمعلومات الضرورية حول تفشي فيروس «كورونا» المستجد والانحياز إلى الصين، داعية إلى محاسبة هذه المؤسسة الدولية. وأمهل ترامب منظمة الصحة العالمية 30 يوماً لإجراء إصلاحات جوهرية، مهدداً بقطع التمويل عنها حال عدم قيامها بذلك، وبتعليق عضوية الولايات المتحدة فيها.

من جانبه، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن الوقت الحالي ليس مناسباً لإلقاء اللوم على أحد أو تقويض التعاون الدولي ضد «كورونا»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود منظمة الصحة العالمية. وأضاف المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل، حول موقف الاتحاد الأوروبي من تهديد الولايات المتحدة بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية وإعادة تقييم عضويتها فيها، قائلاً: «سبق وقلنا بأن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود الدولية والبحث المشترك عن الحل لهذه المشكلة. والآن أكثر من أي وقت آخر من المهم أن نقف متضامنين. هذا ليس هو الوقت المناسب لإلقاء اللوم على أي شخص، أو تقويض التعاون الدولي.. الاتحاد الأوروبي يدعم منظمة الصحة العالمية في جهودها لمكافحة الوباء، وقدم التمويل لدعم هذه الجهود». (وكالات)