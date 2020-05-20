سحب بساط الهويّة

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هل ظل شيء لم نقله في الإنتاج الفني؟ يجب التعجيل، قبل نهاية الشهر الفضيل. هل كان أحد يتصور أن الأوساط الفنية تعاني شحاً عجيباً في النصوص، بالرغم من أن شهراً واحداً في السنة تتكدس فيه الأعمال. ليتها كانت من صالحات الأعمال.

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الغاية ليست تكدير خاطر عشاق العربية. الفصحى لا تستخدم في المسلسلات إلا في الأعمال التاريخية. سيمسك العقلاء بخناقك صائحين: ما هذا الهراء؟ تصور مسلسل «أم كلثوم» بالفصحى، «ساكن قصادي»، السلسلة طويلة، وأنت كلك نظر. لا مؤاخذة، فالمقصود ليس أن العامية أبلغ من الفصحى عند تناول حياتنا اليومية. ليس جديداً أن الفصحى تعيش وتعشش في الكتب وفي الأدب الفصيح. أمّا العامية فهي تنمو في الشارع، يسقيها ماء الحياة العامة. في الدول الأوروبية، مثل فرنسا وبريطانيا، تصدر بانتظام قواميس للغة العامية، تضاف إليها كل عام كلمات وعبارات دارجة جديدة. جلال الدين الرومي سبق هؤلاء بسبعة قرون، قال: «إن ما تتفق العامة على النطق به يجري مجرى الفصيح، لأن اللغة ملك الناس».

كل ذلك يمكن الاتفاق عليه. بقي أن الأمور تنطوي على مشكلات بالغة الخطر، مفخخة بالمحاذير والمحظورات. القضية يجب رؤية أخطارها بفيزياء التوسع الكوني.التوسع دليل على أن الكون كان أصغر وأشد كثافة وحرارة وصولاً إلى نقطة الانفجار العظيم. قياساً على ذلك ستتوسع اللهجات،أي ستزداد تباعداً في ما بينها، وستصبح أبعد فأبعد من الفصحى،التي سيقتصر استعمالها على الإعلام والآداب، بينما نرى أن لغة العلوم، لدى مراكز البحوث والأكاديميين وأهل التخصصات، وهي لغة تتطور لاهثة وراء المواكب العلمية والتقانية العالمية، ستكون بعيدة جداً من الفصحى على نحو تصاعدي، لأن لغتنا لا تنتج العلوم، لأن العالم العربي لا ينتج العلوم. لا وجود لتطور العربية بمعزل عن العرب، العربية هي العرب، تأمل الآن المعادلة «الفضيحية» الحضارية: لغة الحياة العامة اليومية هي العامية، لغة الإنتاج الفني (الأغاني والمسلسلات والأفلام) هي العامية، ولغة العلوم والتقانة غير عربية فصحى بكل تأكيد، فما هي المساحة الحيوية التي تحتلها الفصحى في حياتنا الفاعلة في كل أربع وعشرين ساعة؟

لزوم ما يلزم: النتيجة التهشيمية: بعد عمليات الطرح تلك، نكتشف أن البساط المنسحب من تحت الأقدام هو بساط الهوية، لأننا لم نجعل الهوية تاج رؤوسنا.

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