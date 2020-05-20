فرنسا تخفض حصيلتها لضحايا كورونا بعد مراجعة البيانات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، خفض الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد بواقع 217 حالة، بعد إجراء مراجعة للبيانات، وذكرت أن هذا العدد يبلغ حالياً 28022 شخصاً. وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في مستشفيات البلاد ارتفعت خلال الساعات ال24 الماضية بواقع 125 حالة، وبلغت 17714، إلا أن عدد المتوفين في دور المسنين تم خفضه بعد مراجعة المعطيات التي قدمتها السلطات الصحية المحلية ب342 حالة إلى 10308 حالات.

وأعلنت فرنسا أمس تسجيل 813 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 217 ألفاً و 339 شخصاً.

واستمر عدد المرضى في المستشفيات والعناية المركزة في الانخفاض لمدة تزيد على الشهر.

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وتراجع معدل وفيات دور رعاية المسنين بواقع 342 عن اليوم السابق، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 18 ألفاً و468 بعد شفاء 54 حالة جديدة. وارتفع عدد المرضى بوحدات الرعاية المركزة بواقع 104ليصل إلى 1894.

وتعتبر فرنسا الدولة الرابعة عالمياً من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، والسابعة من حيث حصيلة الإصابات.

وبدأت في 11 مايو/أيار، عملية رفع القيود العامة التي جرى فرضها في فرنسا على خلفية جائحة فيروس كورونا، حيث تم فتح بعض المحال التجارية ومنشآت تقديم الخدمات والمدارس.