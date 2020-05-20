السيسي: استقرار ليبيا من محددات أمن مصر القومي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء،أن استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي المصري، وأن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها،فيما قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إنه لا تقدم بليبيا دون وقف «فوري وشامل» لإطلاق النار وتوقف التصعيد الإقليمي،في حين أكد الجيش الليبي،أمس أنه لا يمكن إقامة دولة من دون القضاء على ميليشيات الإخوان المدعومة من تركيا.

وشدد السيسي في كلمته خلال اجتماع مجموعة الاتصال الإفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية بالتوصل لحل سياسي للأزمة، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، والدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته، ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأن الرئيس المصري شارك في الاجتماع الذي تناول التباحث بشأن آخر تطورات القضية الليبية.

لا بديل للعملية السياسية

من جهته،قال د.انور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، إنه لا تقدم بليبيا دون وقف «فوري وشامل» لإطلاق النار وتوقف التصعيد الإقليمي.

وأضاف قرقاش في تغريدة على تويتر: «نجدد الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية والمتصل بموقف المجتمع الدولي، فلا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية، ولا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك».

وأوضح أن «الأزمة الليبية مستمرة منذ قرابة 10 سنوات، ولن تتاح لليبيين فرصة العيش في بلد آمن ومزدهر طالما أن الأطراف المتقاتلة تهدف إلى تحقيق مكاسب تكتيكية صغيرة وهي تجري وراء سراب النصر المؤقت، فلا بديل للعملية السياسية لإحلال الاستقرار الدائم».

إلى ذلك،قال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، إن المشير خليفة حفتر أصدر،أمس أوامر بإعادة تمركز قواته في بعض المحاور بالعاصمة طرابلس.

وشرح المسماري خلال كلمة،أمس هذه العملية

بالقول: «هي عملية عسكرية تعبوية بحتة ستسفر عن إعادة التمركز إلى نقاط وتمركزات جديدة، وقد يكون شرط هذا التموضع سحب أو إعادة بعض القوات إلى مواقع سابقة في بعض المحاور في عملية تكتيكية تعبوية نأمل من المواطن الليبي ألا يهتم بها كثيراً، لأنها شأن عسكري وعملياتي وله ما له من تكتيكات عسكرية».

فك الالتحام ببعض الأحياء المزدحمة

وعلل المسماري سبب هذه العملية بالقول: «المشير حفتر أكد أن هذه الخطوة من أجل فك الالتحام ببعض الأحياء المزدحمة بالسكان خلال أيام العيد حتى لا يتم استهدافهم من قبل العدو».

وأكد أن ما وصفه بعملية إعادة التموضع بدأت بالفعل، محذراً من الميليشيات والتكفيريين وكذلك الأتراك بالتفكير في استغلال أي نقطة من هذه النقاط، لأن عملية إعادة التمركز محسوبة حساباً دقيقاً وتعبوياً.

وحول انسحاب قواتهم من قاعدة الوطية الجوية أمس الأول الاثنين، أشار المسماري إلى أن الانسحاب تم بناء على أوامر من حفتر بعد تقدير للموقف الميداني وتطور العمليات حول القاعدة، وبناءً على ما عرضه آمر غرفة عمليات المنطقة العسكرية الغربية على حفتر حول الوضع فيها.

وفي هذا الشأن أضاف قائلاً: «سحب قواتنا من الوطية ليس من اليوم بل منذ نحو 3 أو 4 أشهر قمنا خلالها بسحب الطائرات المقاتلة بالكامل، وكذلك ذخائرها وقطع الغيار والشؤون الفنية وإدارة القاعدة والمعدات الثقيلة التي قد تعيق الانسحاب، وبعد ذلك صدرت الأوامر بانسحاب الأفراد تحت غطاء جوي، وتأمين تام إلى نقطة التجمع الثانية».

ووصف المسماري عملية الانسحاب بالممتازة، وأرجع ذلك للحفاظ على سلامة الأفراد الذين كانوا موجودين في القاعدة، وكذلك غرف العمليات المتنقلة والمعدات والذخائر التي تم نقلها، مشيراً إلى امتلاكهم تدابير قوية ستفضي لإعادة السيطرة على القاعدة، وإعادة تسميتها باسم أحد المقاتلين. (وكالات)