اعتصامات أمام مؤسسة كهرباء لبنان للمطالبة بالإصلاحات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”



شدّد الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، على أهمية التحقيقات القضائية التي تجري في إطار مكافحة الفساد، في وقت نفذ محتجون اعتصامات أمام مؤسسة كهرباء لبنان داعين لاصلاح هذا القطاع الحيوي ووقف الفساد فيه.

وأكد عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء أهمية التحقيقات القضائية التي تجري في إطار مكافحة الفساد، مشدداً على ضرورة وصولها الى نهايتها في كل المواضيع التي تناولتها ولا سيما أن الرأي العام يتابع ما يجري وينتظر مقاربات حاسمة في هذا المجال.

من جهة أخرى، دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ​اللجان النيابية المشتركة​ إلى جلسة تُعقد ​ بعد ظهر اليوم الأربعاء لدرس اقتراحات قوانين ​العفو العام​ واقتراح القانون الرامي إلى مكافحة هدر الغذاء واقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف. كما دعا بري لجنتي ​المال​ و​الموازنة​ والادارة والعدل الى جلسة مشتركة بعد ظهر غد الخميس لدرس اقتراحي القانون المتعلقين باسترداد ​الدولة​ الأموال المنهوبة واقتراح قانون الاثراء غير المشروع. في غضون ذلك، نفد عدد من المحتجين والناشطين اعتصاماً أمس أمام مؤسسة كهرباء لبنان في بيروت، وأذاعوا بياناً لفتوا فيه الى أن مؤسسة الكهرباء انهكت قدرات الدولة المالية ب50 مليار دولار دين على قطاع الكهرباء، واقترحوا البدء الفوري بإنشاء معمل بقدرة 2000 ميغاوات وتركيبه على الشبكة الاساسية المترابطة مع كافة الشبكات اللبنانية، وفتح تحقيقات مالية فورية من قبل القضاء بما يخص هدا القطاع الحيوي واستدعاء الجهات المعنية والمسؤولة عن هذا الملف.