شكرا لقرائتكم خبر عن الدول العربية تشدد الإجراءات خلال عيد الفطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان-الكويت -القاهرة:

الخليج،وكالات

شددت العديد من الدول العربية من إجراءاتها الاحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك؛ لمنع تفشي فيروس «كورونا» المستجد، في وقت شهد عدد الإصابات بالفيروس تراجعاً في السعودية لليوم الثالث على التوالي، فيما قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، أمس الثلاثاء، إنه قرر إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين بعد عيد الفطر.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس ، عن تسجيل 2509 إصابة بفيروس «كورونا»، ليصل إجمالي الإصابات إلى 59854 حالة، فيما تم تسجيل 2886 حالة شفاء، كما تم تسجيل 9 وفيات ليصل المجموع إلى 329 حالة وفاة.

وتستعد السعودية إلى تعميم الأساور الذكية للعزل المنزلي، بدلاً من العزل الصحي في المحاجر، والتحذير الإلكتروني من الفيروس عبر تطبيق «توكلنا»، كما سيتم إصدار تصريح ساعة واحدة؛ لممارسة رياضة المشي داخل الحي يومياً.

فريق كويتي للبرتوكولات العلاجية

وفي الكويت، أعلن وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، أمس ، عن شفاء 342 حالة ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 4681 حالة، فيما تم تسجيل 1073 إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الإصابات 16764.

وكشف الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الصحة الكويتية عبد الرحمن المطيري عن تشكيل الفريق المسؤول عن البروتوكولات والتوصيات العلاجية، وتحديثها دورياً بما يتماشى مع المنظمات الدولية

وأصدر نائب مدير عام شؤون مطار الكويت الدولي ، تعليمات بشأن التشغيل التدريجي للمطار.

أعلنت سلطنة عُمان، أمس، عن تسجيل حالة وفاة ، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات؛ إلى 26 حالة، فيما تم تسجيل292 إصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5671 حالة.

وأعلنت البحرين، أمس، عن تسجيل 190 إصابة جديدة ، ليبلغ الإجمالي 4410 ،فيما تماثلت 21 حالة للشفاء، ليبلغ عدد الحالات المتعافية 2952 حالة.

إصابات بالفيروس في سجن قطري

وأكدت قطر، أمس ، عن وجود 12 إصابة ب«كورونا» في السجن المركزي من دون تسجيل أي حالة وفاة، بينما حذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية من إمكانية تعرض سجناء آخرين لخطر الإصابة بالمرض.

وكانت قطر، أعلنت أمس، عن تسجيل 1637 إصابة جديدة بالفيروس.

دياب يناشد اللبنانيين عدم الاستخفاف

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وفي لبنان، ناشد رئيس الحكومة حسان دياب اللبنانيين عدم الاستخفاف بفيروس «كورونا»، مهدداً بإعادة إقفال البلد بشكل كامل إذا استمر الفلتان وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية.

بدورها، أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان، أمس، عن إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة ابتداء من بعد غد .

وأعلن لبنان، أمس، عن تسجيل 23 إصابة بكورونا، ليصبح إجمالي الحالات 954.

وقال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، أمس، إنه قرر إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين بعد عيد الفطر.

وأوضح المجلس في بيان، أن القرار جاء في ضوء الانحسار النسبي لانتشار الفيروس.

الأردن يعلن صلاة العيد في المنازل

أكدت الحكومة الأردنية أمس أداء صلاة عيد الفطر في المنازل وتقييم مدى الإلتزام بالتعليمات لإستعادة الحياة الطبيعية فيما أغلقت لجنة مكافحة الأوبئة فرع بنك في محافظة إربد الشمالية لإصابة موظفين اثنين وعزلت عمارة في محافظة الزرقاء الشمالية لإصابة ممرض يعمل على حدود العمري مركز دخول الشاحنات.وأعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 20 إصابة جديدة بإجمالي 649 حالة وارتفاع الشفاء إلى 417 .

وذكر أن الحكومة تدرس فتح الأندية الرياضية والمقاهي والسماح بالتنقل بين المحافظات القريبة التي لم تسجل إصابات.

تعليق حركة الطيران الدولي في مصر

وأصدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، قراراً، أمس، يلزم جميع العاملين، والمترددين على المنشآت الحكومية، والأسواق، بارتداء الكمامات، على أن يتم تغريم المخالف 4 آلاف جنيه؛ وذلك اعتباراً من 30 مايو الجاري، مع استمرار تعليق حركة الطيران الدولي حتى إشعار آخر.

وأصدر مجلس الوزراء ، أمس،قراراً نص على حظر انتقال المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً، وحتى السادسة صباحًا.

وأكد أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إصابته بكورونا.

والتقى المحافظ ، بمحمد عبد العاطي، وزير الري الذي أجرى الفحص.

الجزائر: 18 ساعة حظر بعطلة العيد

وأعلنت الجزائر، أمس،عن تدابير استثنائية جديدة لعطلة عيد الفطر ، تتعلق بزيادة ساعات الحجر المنزلي.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد ، قراراً برفع مدة الحجر الجزئي المنزلي إلى 18 ساعة يومي عيد الفطر.