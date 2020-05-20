محمود عبد المغني: أنحاز لأعمال البطولات الجماعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:حسام عباس

يعيش الفنان محمود عبد المغني مؤخراً حالة من النشاط الفني غير مسبوقة، ويشارك غادة عبد الرازق بطولة مسلسل «سلطانة المعز» في رمضان، كما جمع بين أكثر من عمل تلفزيوني وسينمائي مؤخراً في نفس الوقت، وشارك في بطولة مسلسل «بنت القبائل» مع حنان مطاوع ومحمد رياض ولقيت شخصية «حجاج» الصعيدي في العمل نجاحاً مميزاً قبل الشهر الكريم، ولديه أيضاً مسلسل «ملاك» مع كريم فهمى وأيتن عامر الذي تأجل تصويره وعمل آخر بعنوان: «خيط حرير» مع النجمة مي عز الدين. وفي السينما شارك بدور ضيف شرف ضمن أحداث فيلم «صاحب المقام» مع النجمة يسرا، كما يشارك أيضاً في بطولة فيلم إثارة بعنوان: «يوم 13» مع دينا الشربيني، وكان آخر ما عرض له في دور السينما فيلم «حملة فرعون» مع عمرو سعد وروبي. وكان لنا معه هذا اللقاء.

* ماذا يحكم اختياراتك الفنية؟

- قلة الأعمال المنتجة حرمتني وحرمت أسماء مهمة من التواجد في فترات سابقة، وارتبطت بأكثر من عمل مؤخراً، لأنها أعمال مميزة وجدت نفسي فيها ومنها ما يعرض في رمضان وخارجه والعمل على كل حال رزق ودائماً أراهن على العمل المميز القوي الذي يوصل رسالة للشباب تحديداً وللمجتمع كله، وأحب أن أكون ضمن فريق عمل يراهن على القيمة والجودة والنجاح دائماً.

* ألم تقلق من كونك لست البطل الأول في أعمالك السينمائية الأخيرة؟

- الفن عموماً عمل جماعي وأي فيلم حتى ينجح لابد أن تتعدد شخصياته المهمة وتتعدد خطوطه وأحداثه وأنا شخصياً أحب وأنحاز لأعمال البطولات الجماعية ومنها حققت اسمي ووصلت للناس منذ شاركت في بطولة فيلم «دم الغزال» مع أسماء كبيرة مثل يسرا ونور الشريف ومنى زكي للكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج شريف عرفة، والجمهور كان يعتبرني بطل الفيلم، وكذلك فيلم «كرم الكينج»، وفي التلفزيون كانت انطلاقتي للبطولات الكبيرة من مسلسل «طرف تالت» وبعده توالت وتعددت تجاربي في أعمال البطولات الجماعية في التلفزيون، ومؤخراً كان لي تجربة مميزة خلال فيلم «حملة فرعون» مع عمرو سعد وروبي.

* ما تقييمك لتجربتك في مسلسل «سلطانة المعز»؟

- تجربة مختلفة وناجحة وأنا سعيد بالعمل مع النجمة غادة عبد الرازق، لأنها موهوبة، وتراهن دائماً على النجاح والجودة، وقدمت خلال المسلسل شخصية جديدة لم يسبق أن لعبتها، والعمل إضافة لي بكل تأكيد وصداه رائع مع الجمهور.

* هل أحزنك خروج مسلسلك مع مي عز الدين من سباق دراما رمضان؟

- كنا نعرف أن الوقت ضيق جداً من البداية وأن العمل في ظروف أزمة «كورونا» لن يلحق بالعرض في رمضان هذا العام وسوف نستكمل تصويره ليعرض في موسم آخر وأشارك في بطولة العمل مع سوسن بدر ومي سليم وأحمد خليل وهنادي مهنا من تأليف محمد سليمان عبد الملك ويخرجه إبراهيم فخر، وسعيد بالتعاون مع النجمة مي عز الدين.

فريق العمل

* هل تشترط أن تعرض أعمالك الدرامية في موسم بعينه؟

- ليس المهم عندي موسم العرض، وإن ظل رمضان هو الموسم الأهم على الرغم من تعدد مواسم العرض في السنوات الأخيرة ونجاح أعمال كثيرة في مواسم خارجه.. المهم عندي دائماً هو قيمة ما أقدمه للجمهور والموضوع وفريق العمل وأنا أحب أن أكون مع الجمهور في كل وقت وقبل رمضان كان لي مسلسل «بنت القبائل» مع حنان مطاوع وحقق نجاحاً خرافياً وقد شاركت أيضاً في حلقات مسلسل «نصيبي وقسمتك» وسعدت بالتجربة وأنتظر دائماً الورق المميز الذي يقدمني بشكل جديد.

* كيف وجدت ردود الفعل تجاه شخصية «حجاج» في مسلسل «بنت القبائل»؟

- المسلسل حقق نجاحاً رائعاً وردود الفعل منذ عرض الحلقات الأولى كانت مميزة، ولقى العمل حماساً كبيراً من الجمهور، لأنه عمل مختلف يدور في الصعيد وبه خط رومانسي جميل كذلك شخصية «رحيل» التي لعبتها حنان مطاوع تركيبة مختلفة عن نساء الصعيد وشخصية «حجاج» لفتت الأنظار بشدة، لأنها تركيبة من لحم ودم وعلاقته الرومانسية مع «رحيل» كانت جاذبة بشدة للجمهور، وأحببت العمل لأنه مع أسماء مميزة تحفز على الإبداع والتجويد وتراهن على النجاح.

* ما آخر نشاطاتك السينمائية؟

- أشارك بدور ضيف شرف في فيلم «صاحب المقام» مع يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل وبيومي فؤاد وإنجي المقدم، من تأليف إبراهيم عيسى ويخرجه ماندو العدل، كما أشارك في بطولة فيلم إثارة ورعب جديد بعنوان «يوم 13» مع أحمد داوود وأروى جودة ومحمد شاهين وجومانا مراد تأليف وإخراج وائل عبدالله وسيكون دوري خلاله مفاجأة.