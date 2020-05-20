«روايات» تنشر مختارات للبولندي زبيجنيف والأمريكي آشبري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



تفتح دار روايات للمرة الأولى أمام القارئ العربي عوالم اثنين من كبار الشعر الغربي والعالمي، حيث تقدم الترجمة العربية الأولى لقصائد مختارة من أعمال الشاعرين البولندي زبيجنيف هربرت، والأمريكي جون آشبري.

وتنفرد الدار في اختيارها لأعمال الشاعرين؛ إذ على امتداد قرن من الزمن لم يقدم هذان الشاعران إلى المكتبة العربية سوى بنصوص منفردة نشرتها مجلات متخصصة وملاحق ثقافية لصحف عربية.

اليوم تضع دار روايات، كتاب «أشعار زبيجنيف هربرت»، لتمنح القارئ العربي فرصة الاطّلاع على تجربة مميزة رشحت مرات عديدة لنيل جائزة نوبل للأدب، ونالت جائزة الدولة النمساوية للأدب الأوروبي، وترجمة أعماله إلى 38 لغة لم تكن العربية من بينها قبل أن تبادر «روايات» بذلك.

وعلى الجهة الأخرى تنشر دار روايات «صورة ذاتية في مرآة محدبة وقصائد أخرى»، للشاعر الأمريكي جون آشبري، لتلفت النظر إلى تجربة شعرية عالمية توجت مسيرتها بالعديد من الجوائز كان أبرزها جائزة بوليتزر عن فئة الشعر.

ترافق الدار قراءها إلى هذه العوالم الشعرية، وتتيح إمكانية الحصول على هذه المؤلفات من خلال الموقع الإلكتروني www.kalimatgroup.ae.

يقع ديوان «أشعار زبيجنيف هربرت»، في طبعة تتألف من 427 صفحة، سيتعرف خلالها القارئ على مختارات شاملة ومتنوعة جمعها وترجمها الشاعر العراقي هاتف جنابي، تروي البلاغة اللفظية والجماليات التي تكتنف النصّ، وتُعرّف برمزية الكلمات وشعرية القصائد التي اشتهر بها هربرت والتي امتازت بكونها معارضة للتيارات السياسية التي سادت خلال خمسينات القرن الماضي في بلاده، ومشبعة بالخصوصية والفرادة.

واستطاع هربرت الذي حظي بسمعة وشهرة كبيرة بين الأوساط الشعرية الأوروبية والعالمية أن يوظّف في أشعاره الأفكار والشخصيات المستوحاة من التاريخ، كما ضمن قصائده بالكثير من الأساطير الإغريقية التي أسقطها كمقاربة ضمنية للواقع المعاصر، في الوقت ذاته ضمّن قصائده بثيمات فلسفية تدمج ما بين الفرد والطبيعة وبين الشخصي والمحيط، علاوة على تناول العلاقات بين الأفراد والأنظمة الشمولية وغيرها من التشابكات التي جعلت الكثير من النقاد يصفونه ب«شاعر فكر».

ترجم ديوان «صورة ذاتية في مرآة محدبة وقصائد أخرى»، الشاعر السعودي غسان الخنيزي، وجاء في 209 صفحات، صدر الديوان في العام 1975 واعتبره النقاد نقلة جديدة في الشعر المكتوب باللغة الإنجليزية، لما تمتلكه قصائد آشبري من شاعرية وقدرة تتفتّح على الكثير من المعاني وتسبر أغوار العديد من مناطق الوعي في النفس البشرية، وتضيء على مساحات واسعة لم يتم اكتشافها في الشعر الأمريكي.

واستطاع الديوان أن يحصد العديد من الجوائز الشعر الأمريكي أهمها: جائزة الكتاب الوطني، والجائزة الوطنية لحلقة النقّاد.

فيما اعتبره الكثير من المثقفين والمتخصصين واحداً من أهم المجموعات الشّعرية الأمريكيّة المنشورة خلال الخمسين عامًا الماضية، يضم الديوان مجموعة من القصائد منها: «هذه الغرفة»، «تاريخ حياتي»، «شغب الطيور»، وغيرها.