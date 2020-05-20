القارئ العربي ضائع في متاهة اختيار الكتب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:أوميد عبد الكريم إبراهيم



تواجه عملية القراءة والحصول على الإصدارات الجديدة من الكتب والمطبوعات في العالم العربي بعض العقبات والعراقيل، وعلى الرغم من التطور التكنولوجي الهائل الذي أسهم في تيسير وصول المعلومة إلى المتلقي، فإن مسألة حصول القارئ العربي على ما يستهويه من الكتب والإصدارات الجديدة التي تلبي ذوقه الأدبي وشغفه بالقراءة تطرح سؤالاً مهماً حول الطرق التي يمكن للقارئ من خلالها الحصول على مبتغاه، فهل يعول على الكتب الأكثر مبيعاً مثلاً، أم تلك الحاصلة على جوائز، أم أن المسألة برمتها تخضع للصدفة أو التجريب أو العلاقات الشخصية؟، لاسيما في ظل ندرة المجلات والملاحق المتخصصة بالتعريف بالكتب والإصدارات الجديدة، الأمر الذي قد يدفع القارئ للبحث عن سبل أخرى لتحقيق هدفه المنشود. تواجه عملية القراءة والحصول على الإصدارات الجديدة من الكتب والمطبوعات في العالم العربي بعض العقبات والعراقيل، وعلى الرغم من التطور التكنولوجي الهائل الذي أسهم في تيسير وصول المعلومة إلى المتلقي، فإن مسألة حصول القارئ العربي على ما يستهويه من الكتب والإصدارات الجديدة التي تلبي ذوقه الأدبي وشغفه بالقراءة تطرح سؤالاً مهماً حول الطرق التي يمكن للقارئ من خلالها الحصول على مبتغاه، فهل يعول على الكتب الأكثر مبيعاً مثلاً، أم تلك الحاصلة على جوائز، أم أن المسألة برمتها تخضع للصدفة أو التجريب أو العلاقات الشخصية؟، لاسيما في ظل ندرة المجلات والملاحق المتخصصة بالتعريف بالكتب والإصدارات الجديدة، الأمر الذي قد يدفع القارئ للبحث عن سبل أخرى لتحقيق هدفه المنشود. استثمار العلاقات



تُشير الهنوف محمد، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، نائب الأمين العام لاتحاد الكتّاب والأدباء العرب، إلى أن بعض الجامعات والمكتبات العامة تسلط الضوء على الإصدارات العالمية الجديدة بشكل عام، وهذه الطريقة مفيدة للقارئ الجديد في الوقت الراهن؛ حيث تقوم الجامعات بتحويل الكتب إلى صيغة PDF، ومن ثم تنشرها من خلال طرق متعددة، وهي طريقة سهلة وسريعة، أما بالنسبة للباحثين فقد يلجأون إلى بعض الأصدقاء ويستثمرون العلاقات الشخصية للحصول على الكتب المطلوبة، خصوصاً الكتب المتخصصة، وعليه فإن العلاقات الشخصية مفيدة جداً في هذا الإطار.

وأوضحت: إن هناك طريقة أخرى تتجلى في تشكيل مجموعات ثقافية وأدبية عبر تطبيق «واتس أب»؛ حيث تُنشر إصدارات الكتب والروايات العالمية بمختلف التخصصات والمواضيع، وأعتقد أن من المهم مشاركة شريحة الشباب في مثل هذه المجموعات للاستفادة منها، والحصول على ما يشتهونه من الكتب، لا سيما وأن هذه الشريحة مهمة ومتعطشة للقراءة، وإلى جانب نشر الكتب الجديدة في هذه المجموعات، فإنها تناقش موضوع كتاب معين أسبوعياً،، من جهة أخرى يمكن الحصول على الكتب عن طريق محركات البحث، لا سيما وأن أغلب دور النشر تضع كتبها بصيغة إلكترونية على مختلف المواقع، ولا ننسى طبعاً معارض الكتب التي يمكن الحصول فيها على أي كتاب تقريباً.



اختصار الطريق

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يقول الكاتب والقاص إبراهيم مبارك: إن المجلات والجرائد كانت المصدر الرئيسي للحصول على المعلومات عن الإصدارات الجديدة في السابق، أما اليوم فأعتقد أن الأصدقاء هم أفضل المصادر للحصول على أي معلومة متعلقة بالكتب، لا سيما شريحة المثقفين الذين يجمعهم حب القراءة، فهؤلاء يختصرون الطريق على القارئ للحصول على الكتاب المطلوب، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي تعد مصدراً آخر للحصول على معلومات عن بعض الكتب، إلا أن هناك نوعاً من الفوضى في هذه المواقع؛ نظراً لعدم وجود معايير معينة تحكم عملية النشر فيها، وعليه سيكون من المفيد وجود مواقع متخصصة لنشر آخر أخبار الكتب.

وأضاف: إن هناك مكتبات ضخمة تضم مئات الآلاف من الكتب، ولكن أعود وأؤكد أن الأصدقاء الذين يتمتعون بقراءة وافية يختصرون الطريق للحصول على أفضل الإصدارات، ولا شك في أن بعض الكتب والإصدارات الحائزة جوائز قد تستهوي القارئ المتخصص أكثر من غيرها، إلا أن السواد الأعظم من القرّاء العاديين يلحق الكتب الحاصلة على جوائز، وأعتقد أن هناك تقصيراً من جانب دور النشر من ناحية الإعلان عن الإصدارات الجديدة.



مصادر متنوعة



من جهته يرى الكاتب والقاص، حارب الظاهري، أن القارئ يبحث دوماً عن الكتاب الجيد من خلال محركات البحث والمعلومات التي يتلقفها من هنا وهناك، أو حتى الكتب التي سمع عنها من خلال حصولها على جوائز، وعليه أعتقد أن القارئ قد يحصل على كتابه من خلال أيٍّ طريقة من الطرق المذكورة، وكذلك من خلال التواصل المجتمعي، ومن الممكن أيضاً أن يحصل القارئ على معلوماته عن الكتب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث إن الكثير من القرّاء يعرضون الكتب التي قرأوها في صفحاتهم أو في بعض الصفحات العامة على هذه المواقع، ولا ننسى طبعاً معارض الكتب التي تعد من أكبر مصادر الكتب الجديدة، لا سيما وأنها حدث سنوي، وعليه فإن بإمكان القارئ الاعتماد على مثل هذه المعارض للحصول على الكتب التي تستهويه.



الحلقة الأضعف



يؤكد الكاتب والناشر، جمال الشحي، أن تحقيق هذا الهدف أمر صعب نسبياً؛ لأن الحلقة الأضعف في صناعة النشر هي عدم وجود معلومات عن الكتب والإصدارات الجديدة، لهذا نجد أن القارئ العربي يتخبط في الاختيار، فتلقاه يعطي اهتماماً لكتاب ربما لا يستحق تلك الأضواء المسلطة عليه؛ لذلك فإن وجود الدوريات التي تُعّرف بالكتب والإصدارات أمرٌ مهم للغاية، كما أن هناك جزئية أخرى مهمة، وهي الجوائز العربية المعروفة التي تمنح لبعض الكتب، ويمكن القول: إن هذه الجوائز هي أهم مصدر للتعرف إلى الإصدارات الجديدة، مثل جائزة الشيخ زايد، وجائزة البوكر العربية، كما يمكن أن تلعب معارض الكتب دوراً مهماً في هذا الإطار.