شكرا لقرائتكم خبر عن الناقلات الوطنية تستعد لإعادة المقيمين اعتباراً من يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود
تستعد الناقلات الوطنية لنقل المقيمين الذي يستوفون الشروط من الخارج إلى دولة الإمارات؛ وذلك في إطار التوجيهات الحكومية بالسماح بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة؛ وذلك اعتباراً من أول يونيو/حزيران المقبل.
وقال متحدث باسم فلاي دبي: إن «الناقلة مستمرة في العمل عن كثب مع الحكومات والسلطات ذات الصلة؛ لدعم الجهود الرامية إلى إعادة المقيمين إلى الدولة، وسيتم الإعلان عن المزيد حول جدول رحلاتنا».
وأضاف: «تتبع فلاي دبي التوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية المحلية. ستستمر الناقلة في العمل عن كثب مع شركائها الاستراتيجيين؛ لضمان تطبيق جميع تدابير السلامة وفقاً لأعلى المعايير الدولية».
وأكد متحدث رسمي باسم «العربية للطيران» استعداد الشركة الكامل لدعم عمليات إعادة المقيمين إلى أراضي الدولة في الوقت والزمان المناسبين.
وتواصل العربية للطيران التنسيق عن كثب مع الجهات المختصة؛ حيث سيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات بخصوص هذه الرحلات في التوقيت المناسب، في ظل التزام كامل بالإجراءات الاحترازية؛ لمكافحة وباء «كوفيد-19». من جهتها تستمر الاتحاد للطيران بالالتزام بالتوجيهات الحكومية والهيئات التنظيمية الخارجية، بحسب متحدث باسم الناقلة الذي قال: عمدنا إلى تطبيق برنامج تعقيم وسلامة مكثف لضمان أعلى مستويات النظافة في كل نقطة من رحلة ضيوفنا.
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