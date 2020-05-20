شكرا لقرائتكم خبر عن الثقافة عن بعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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د. حسن مدن

لم تنتظر الثقافة، ولن تنتظر، أن يعود مسار الحياة إلى إيقاعه المألوف قبل تفشي الجائحة. مثلها مثل مرافق حيوية أخرى كالتعليم، وكالكثير من المهن والوظائف التي أصبحت تدار من موظفين لا يغادرون بيوتهم بسبب ظروف الحجر الاحتياطي المفروضة في مختلف بلدان العالم. لم تركن الثقافة وأهلها للظروف المستجدة، وتقبل بالغياب، فشهدنا في الأسابيع القليلة الماضية الكثير من الأنشطة الثقافية والفنية التي تقام عبر وسائل الاتصال الرقمي، حتى أن أعمالاً سيمفونية صارت تؤدى من أعضاء الفرق الموسيقية، كل من بيته.

هل تعوض هذه الأنشطة الثقافية والفنية عن بعد عن تلك الأنشطة الحية التي اعتدناها طوال حياتنا؟ بالتأكيد هناك شيء مفتقد، لا نحسب أن الاتصال الرقمي قادر على تحقيقه، فجانب مهم من الأنشطة الثقافية يكمن في الطقس الذي يحيط بتقديمها، كأن نجلس على مقاعدنا في قاعة نشاهد حفلاً موسيقياً، أو نرى من على بعد أمتار قليلة المحاضر، أو المحاضرين، وهم يتحدثون، فنقرأ في حضورهم الفيسيولوجي ما تعجز أصواتهم وحدها عن قوله، أو نلتقي بمن نعرف أو لا نعرف في فترات الاستراحة ونتبادل معم الأحاديث، وعلى ذلك قس الكثير.

ولكن ليس على الثقافة أن تنتظر أكثر، أو تغيب عن حياتنا، وهي رئة من أكثر رئاتها حيوية، وعلينا التعايش مع الأشكال الجديدة للفعاليات الثقافية إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

من ذلك مثلاً المهرجان الشعري الذي نظمته مؤسسة رواشن للنشر في الإمارات، بمشاركة عدد كبير من الشعراء والمثقفين الإماراتيين والعرب، وكرم فيه الشاعر الإماراتي أحمد العسم، ومن ذلك أيضاً ندوة تنظمها مؤسسة سلطان العويس مساء اليوم الأربعاء بعنوان: «عزلة الكتابة في زمن كورونا»، بمشاركة شكري المبخوت، من تونس، وطالب الرفاعي، من الكويت، وعبده وازن، من لبنان.

ومثل أمور كثيرة فرضتها ظروف الجائحة، من المعتقد أن صور الأنشطة الثقافية عن بعد التي بدأت تنتشر اليوم، لن تغيب تماماً بعد انجلاء غمة الجائحة، وستجد لها مكاناً إلى جانب الصورة الاعتيادية للأنشطة الثقافية، من حيث هي ندوات أو مؤتمرات أو أمسيات شعرية تقام في قاعات، ومن حيث هي عروض مسرحية وحفلات موسيقية ومعارض كتب ويحضرها الجمهور.

لا يقتصر الأمر على الثقافة وحدها، وإنما يشمل مجالات أخرى باتت الأنشطة فيها تدار عن بعد، حملت رجلاً سياسياً ألمانياً على التحذير من مغبة أن يقال للناس بعد اكتشاف لقاح أو دواء ضد «كوفيد- 19»: «جميل! الآن بوسعنا الاستمرار فيما أصبحنا عليه».

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