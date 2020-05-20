العين تحتضن أول خط لإنتاج كمامات «N95» بالمنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن تعاون استراتيجي بين شركة ستراتا للتصنيع، المملوكة بالكامل لمبادلة، وشركة «هانيويل» العالمية، لإنتاج كمامات N95 في مصنع ستراتا بمدينة العين، وذلك في إطار جهود مبادلة للحد من انتشار فيروس كورونا. ويعتبر خط الإنتاج الجديد، الذي بدأ بتصنيع الكمامات بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 30 مليون كمامة، أول خط إنتاج لكمامات (N95) في منطقة الخليج العربي. ويهدف التعاون بين كل من شركة ستراتا للتصنيع وهانيويل إلى تلبية الطلب المتزايد على مستلزمات الوقاية الشخصية، حيث يعد نقص توافر هذه المستلزمات في الأسواق العالمية واحداً من أكبر التحديات التي تواجهها الدول والمنظمات العالمية في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا. وتضطلع كمامات (N95) بدور محوري في الحد من انتشار الفيروسات.

وستنضم دولة الإمارات مع تدشين خط الإنتاج الجديد إلى قائمة الدول المصدرة لكمامات (N95) ذات الأهمية العالمية بعد أن كانت من الدول المستوردة لها، حيث سيوفر خط الإنتاج الجديد كافة احتياجات الدولة من هذا المنتج، مع إمكانية تصدير الكميات الإضافية إلى دول أخرى.

وقال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في مبادلة: باعتبارنا مستثمراً مسؤولاً، فقد بادرنا من خلال شركاتنا العالمية بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات المحلية والعالمية والعمل يداً واحدة لمواجهة أزمة كوفيد - 19. ومن خلال تعاوننا مع شركة هانيويل، التي تربطنا بها شراكة قيّمة وطويلة الأمد، سنتمكن من توفير دعم حيوي لفرق الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية ولأفراد المجتمع في دولة الإمارات وحول العالم. وسوف يعمل خط الإنتاج الجديد على تلبية الحاجة الملحَّة لكمامات N95 .وقال داريوس أدامسزيك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هانيويل: تلتزم هانيويل، الشركة العالمية الرائدة في التقنيات المتقدمة الخاصة بأنظمة سلامة العاملين، بتوفير منتجات الوقاية الشخصية بسرعة وكفاءة وبتكلفة معقولة للذين هم في أشد الحاجة إليها، بما في ذلك الكوادر الطبية والعاملون في الخطوط الأمامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وتمتلك شركة مبادلة، من خلال شركة ستراتا للتصنيع، قدرات تصنيع عالمية المستوى، ونحن فخورون بتعزيز هذه الشراكة طويلة الأمد بين شركتينا.