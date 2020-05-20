قصائد حسن والفقي منسوجة بقافية الحب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عثمان حسن



استضاف اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، مساء أمس الأول الاثنين، في سهرة شعرية عن بُعد الشاعرين البحريني علي حسن

والمصرية هبة الفقي؛ وذلك بحضور الدكتور محمد بن جرش الأمين العام للاتحاد، وأدارتها الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري.

قرأ حسن والفقي مجموعة من القصائد وتناولت موضوعات وجدانية وإنسانية، وقد كانت جائحة «كورونا» حاضرة في القصائد وعلى تماس مع هاجس الشعر في ارتباطه بالإنسان وتأثير الجائحة في هذا الظرف الاجتماعي والاستثنائي فتعاملت القصائد مع هذا كله مبرزة الجوانب الحياتية والإنسانية للجائحة على البشر، وقد حلق الشاعران في فضاء القصيدة بلغة راقية مملوءة بالصور والدلالات والمشهديات الجميلة.



ابتكار



قرأ علي حسن «كالخلقِ يبتكرُ العدم» وقال فيها:

تبًا للأشياء التي نعرفها ولا نملك تبديلها / محمد حسن علوان / قهوتي مرَّةٌ وذكركَ حلوُ / عنْ سواهُ / ينتابُ ذوقيَ سهوُ / بكَ أبصرتُني وفيكَ أراني / لو يغيمُ المدى فوجهكَ / صحوُ / أنا لا جلدَ لي سواكَ / وروحي زغبٌ أبيضٌ ى/ وحسِّيَ فروُ / قافزٌ بينَ غيمتينِ / ولي فوقَ متونِ السِّماءِ / وثبٌ وعدوُ / خافقي ناعمٌ وعقليَ خشنٌ / وبعيني طفلٌ / أمانيهِ: لهوُ / في شفاهي جمرٌ / وبينَ ضلوعي خيمةٌ / حولَها تسمَّرَ بدوُ.

إلى أن يقول:

نَظَراتي تثلَّجتْ وسؤالي: أنت ما أنت..؟ / ما لمثلكَ صنُو/ أعجمتْ عنكَ أحرفي عارياتٍ / لم يعنها عليكَ صرفٌ ونحوُ / لكَ بحرانِ لا يهبَّانِ / إلاَّ ذَرياني / وكيفَ يُجمعُ ذروُ..؟ / يا غزيرَ الجمالِ / إنَّكَ بئرٌ لا قرارٌ لَها / وإنِّيَ دلوُ..!

وقرأ أيضا: «منْ رغبَتي قلقٌ عليكِ وجاء فيها:

تُذكِّرينَ فَتى الماضي وتُنسينَه / وأنَّكِ امرأَةٌ / كادَ الجمالُ بأنْ لا يَكتسي الحُسنَ / إلاَّ حينَ تُكسينَه / على مقاسِكِ فَصلتُ النُّصوصَ / فهلْ نصٌ عجبتِ بهِ..؟ / كَيما تقيسينَه/ لمْ تذبلي وطَريقُ العُمرِ / مسلكُهُ يبتلُّ منكِ اخضرارًا / لو تدوسينَه / ما ضرَّ صاحبَكِ / استغراقُهُ بِكِ / إذْ تُصبَّحينَ عليهِ أو تمسِّينَه / من فرطِ حيرتِهِ في ما يقالُ / وفي ما لا يُقالُ/ تهجَّى لاثغًا سينَه / ما ثمّ من حجرٍ ملقىً مررتِ بِهِ / ألاّ ويخفقُ قلبًا لو تمسّينَه.

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غناء



بدورها قرأت هبة الفقي: غِناءٌ مِن الضّفّةِ الْأُخْرى:

لأنّكَ الْيَوْمَ لا تُبْقي ولا تَذَرُ

ولا يَعيشُ على أجْفانِكَ الْحذَرُ

إعْصارُ نارِكَ جابَ الْأرضَ مُسْتَعِرًا

كأنَّ في جَوْفِهِ قَدْ أُشْعِلتْ سَقَرُ

تخْطو.. فَيَنْبُتُ في كُلِّ الْجِهاتِ أسىً

وخَلْفَ ظِلِّكَ يَمْضي الْخَوْفُ والْكَدَرُ

ما عُدتَ تَخْجَلُ مِنْ أنّاتِ والدةٍ

أوْ مِنْ دموعِ أَبٍ كالْغَيْثِ تنْهَمِرُ

ولا حَزِنْتَ لطفلٍ ماتَ أو رجُلٍ

كأنَّ قلْبَكَ في أحْشائهِ حَجَرُ

أخْفَيتَ وجْهَكَ عنْ كلِّ الأنامِ وما

تزالُ تقْتُلُ في لُؤمٍ وتَسْتَتِرُ

أنْتَ الْعدوُّ الذي لا عَيْنَ تُبْصِرُهُ

تغْتالُ من حَيْثُ لا يَبْدو لنا الْخَطَرُ

شَرٌّ يُراوغُ طُهْرَ الْحُلْمِ في دَمِنا

والله مُخْلِفُهُ خَيْرًا لِمَنْ صَبَروا

«فاصْبرْ لِحُكْمِ» الذي يَدْري بأنْفُسِنا

لَوْلا اكْتِمالُ الدُّجى ما أُدْرِكَ الْقَمَرُ

«لَنَبْلونَكُمُ» يَوْمًا لتعتبروا

مِنْ بينِ كفِّ الضَّنى تَسَّاقَطُ الْعِبَرُ

ضاقَتْ ولكِنْ لنا في ضِيقِها فَرَجٌ

غَدًا سَنُبْصِرُ ماذا يُرْسِلُ الْقَدَرُ



وعد



وقرأت الفقي «قافِيَةٌ وَلْهَى»:

أُصَدِّقُ وَعْدَ الْوَصْلِ دَوْمًا وتَكْذِبُ

وقَلْبي عَلى قَدْرِ اشْتِياقيَ مُذْنِبُ

تَفِرُّ خُيوطُ الصَّبْرِ مِنْ بَيْنِ أَحْرُفي

وقافِيَتي وَلْهى تَحِنُّ وَتَعْتِبُ

فَمِنْ أَيِّ نَبْضٍ أَسْتَهِلُّ قَصيدَتي؟

وَمِنْ أَيِّ أَبْوابِ الْمجازِ سَأَهْرُبُ؟

تَظَلُّ فُنونُ الْعِشْقِ تَرْسُمُ مَذْهَبي

وَما لَكَ في كَوْنِ الأَحِبَّةِ مَذْهَبُ

هُنا قَدْ بَكَى جِذْعُ السُّطورِ وأقْفرَتْ

جِنانُ الْهَوى عنْ مَدِّ كَفٍّ تُطَيِّبُ

إلى أن تقول:

أنا مِنْ بَهاءِ الْحُبِّ صُغْتُ مَلامِحي

فأَشْرَقَ باسْمي للصّبابَةِ كَوْكَبُ

وإِنْ كانَ للْعُشّاقِ عَرْشٌ وإِمْرَةٌ

فَإنّي إلى عَرْشِ الإمارَةِ أَقْرَبُ