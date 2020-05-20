اليمن.. رئيس الانتقالي الجنوبي يصل إلى الرياض بدعوة من ولي العهد السعودي

القاهرة – سبوتنيك. ووفقا لموقع المجلس الانتقالي، قال الزبيدي لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي: "نثمن الدعوة الكريمة التي تلقيناها من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وقد وصلنا العاصمة الرياض تلبية لهذه الدعوة الكريمة، تأكيداً على متانة العلاقة الأخوية التي تربط شعبنا الجنوبي وقيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة".

© Sputnik . Muhammed Hemeda

وجدد رئيس المجلس الانتقالي، "الالتزام بالشراكة مع التحالف العربي بقيادة المملكة، لمواجهة المشاريع التخريبية التي تستهدف الأمن القومي العربي".

وأعرب الزُبيدي عن "الأمل في أن تتمخض عن هذه الزيارة النتائج المرجوة خاصة ما يتعلق بمعالجة الملف الإنساني والسياسي".

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وحسب المجلس الانتقالي، فإن "الزيارة في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادة المجلس وقيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية".

ويرافق الزُبيدي، أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي د. ناصر محمد الخبجي، وعلي عبدالله الكثيري، وعبدالرحمن شيخ اليافعي، ونائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس محمد الغيثي.

وتأتي الزيارة في ظل تصعيد عسكري ومواجهات متواصلة لليوم السابع تواليا بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في محافظة أبين جنوب اليمن، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين في 5 نوفمبر الماضي.