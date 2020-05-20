وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إن القوات قررت الابتعاد عن طرابلس لمسافة 2 إلى 3 كيلومترات على جميع محاور القتال للسماح للمواطنين في المدينة بالتحرك بحرية في نهاية شهر رمضان وخلال عيد الفطر.
وأضاف المسماري أن الجيش الوطني الليبي سيبدأ في تحريك القوات من مواقعها في المدينة بحلول منتصف نهار الأربعاء.
يتبع...
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار وتحريك القوات بجميع محاور طرابلس مسافة 3 كيلومترات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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