شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تؤكد استمرار جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء الجزائرى، عبد العزيز جراد، اليوم، عزم الجزائر على الاستمرار فى بذل الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الليبية، مجدّدا ذلك لدى مشاركته فى اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا الذى عقد "عن بعد" ، ممثلا للرئيس الجزائرى.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح بيان للوزارة أن مجموعة الاتصال أنشئت طبقا للقرارات المتخذة خلال القمة 33 للاتحاد الأفريقي وبناء على توصية مجلس السلم والأمن للمنظمة، ويتمثل الهدف منها فى ترقية تنسيق الجهود الدولية بما يفضي إلى حل دائم للأزمة الليبية عن طريق الحوار الشامل".

وذكّر رئيس الوزراء الجزائرى فى مداخلته في الاجتماع "بموقف الجزائر الثابت الذي يدعو الفاعلين الليبيين كافة إلى ضرورة انتهاج سبيل الحوار والـمصالحة الوطنية كبديل وحيد للحفاظ على وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها، ومن ثم الابتعاد عن شبح الانقسام والعنف والاقتتال بين الأشقاء, كما أعرب عن عزم الجزائر على الاستمرار في بذل الجهود الدبلوماسية بغرض التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الليبية"، حسب البيان.