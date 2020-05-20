شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عمليات تعقيم الروضة الشريفة والحجرة النبوية ضمن الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت رئاسة شئون الحرمين، عبر حسابها بموقع تويتر، صورا لأعمال العناية وتعقيم الروضة الشريفة بالحرم النبوى بالمدينة المنورة.

وذكرت رئاسة شئون الحرمين، عبر حسابها بموقع تويتر:"إهتمام وعناية بنظافة وتعقيم الروضة الشريفة والحجرة النبوية ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها رئاسة شؤون الحرمين".

يشار إلى أن جهودا كبيرة تبذلها رئاسة شئون الحرمين، بالمملكة العربية السعودية في تطهير وتطييب المسجد الحرام والمسجد النبوى، بأفخر أنواع البخور والعطور، وذلك من باب التعظيم والإجلال لبيت الله الحرام والكعبة المشرفة، حيث يتم تبخير مصليات المسجد الحرام على مدار الساعة وفي أوقات مختلفة، كما يتم تطييب الحجر الأسود بدهن العود الفاخر خمس مرات يومياً، بالإضافة إلى تطييب كسوة الكعبة المشرفة.





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وأضافت عبر موقعها الألكترونى:"يعتبر تطييب الكعبة من القربات إلى الله تعالى ككسوتها، كما ذكره الإمام النووي -رحمه الله-، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طيبوا الكعبة فإن ذلك من تطهيره، إشارة إلى قوله تعالى : (وطهِر بيتي للطائفين)".