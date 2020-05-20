واشنطن: مجلس الأمن سبب معاناة السوريين

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365
اعتبرت واشنطن أن السبب في معاناة الشعب السوري على يد نظام الأسد، "يعود إلى مجلس الأمن الدولي".
جاء ذلك بحسب تصريحات أدلت بها المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في الجلسة التي عقدها مجلس ألأمن الدولي مساء الثلاثاء حول الأوضاع الإنسانية الحالية في سوريا.
وقالت كرافت في إفادتها "منذ يناير الماضي.. وبموجب قرار المجلس رقم 2504 أدى تقليص عدد معابر إيصال المساعدات لسوريا للحد من قدرة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى على تقديم المساعدة الأساسية لمن هم في أمس الحاجة إليها".
وتابعت قائلة إن "الشعب السوري يعاني بسبب إجراءات هذا المجلس - أو بشكل أدق ، بسبب عدم قدرتنا على العمل، بسبب عرقلة عدد قليل من الأعضاء".
واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 11 يناير/كانون ثان الماضي، القرار 2504 وقضى بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا عبر معبرين فقط من تركيا ولمدة 6 أشهر، وإغلاق معبري اليعربية في العراق ، والرمثا في الأردن نزولا على رغبة روسيا والصين.
وأكدت السفيرة ألأمريكية أن " إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب تجدد دعوتها لهذا المجلس بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لزيادة المساعدة العابرة الحدود إلى سوريا ، لتشمل إعادة تفويض استخدام معبر اليعربية".
وأردفت قائلة "كما ندعو الاتحاد الروسي إلى وضع السياسة جانباً والسماح بالتفويض المؤقت للمساعدات عبر الحدود إلى الشمال الشرقي لإنقاذ أرواح السوريين من تهديد فيروس كورونا(كوفيد-19)".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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