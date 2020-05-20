رئيس "الانتقالي" اليمني من الرياض: ملتزمون بالشراكة مع التحالف العربي

اليمن/ الخليج 365

قال عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن المدعوم من الإمارات، إن المجلس ملتزم بالشراكة مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في تصريح للزبيدي عقب وصوله العاصمة السعودية الرياض، بعد يومين من اتهام التحالف العربي للمجلس بتعطيل عمل قوات خفر السواحل اليمنية.



وقال الموقع الإلكتروني للمجلس الانتقالي الجنوبي، فجر الأربعاء، إنه :" بدعوة من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصل الزبيدي العاصمة السعودية، الرياض في زيارة رسمية"

وأضاف أن الزيارة تأتي في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية.



وأضاف الزبيدي قائلًا "نجدد التزامنا بشراكتنا مع التحالف العربي بقيادة المملكة، لمواجهة المشاريع التخريبية(لم يسمها) التي تستهدف الأمن القومي العربي".



وتابع " يحدونا الأمل في أن تتمخض عن هذه الزيارة النتائج المرجوة خاصة ما يتعلق بمعالجة الملف الإنساني والسياسي".

ومساء الأحد، قال مصدر مسؤول في التحالف العربي، إن المجلس الانتقالي الجنوبي يمنع قوات خفر السواحل اليمنية من أداء مهامها العملياتية".



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وأضاف: "المجلس الانتقالي لم يتجاوب معنا بشأن استمرار عمل قوات خفر السواحل اليمنية".

وفي اليوم ذاته، أعلن مركز عمليات التجارة البحرية في بريطانيا (UKMTO)، تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل اليمن الجنوبية.



فيما قالت وسائل إعلام عربية بينها إعلام يمني، إن سفينة تابعة لشركة "ستولت للناقلات" البريطانية تعرضت لهجوم من قراصنة قبالة سواحل اليمن.



وأوضحت المصادر ذاتها، أن الهجوم تسبب في أضرار طفيفة في برج القيادة بالسفينة، دون إصابات بين أفراد الطاقم.

وتشهد محافظات بالجنوب اليمني توترا، زادت حدته عقب إعلان المجلس المدعوم إماراتيا في 26 أبريل/نيسان الماضي، حكما ذاتيا، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي.



ووقعت الحكومة و"الانتقالي" اتفاقا بالرياض، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لكنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس بانفصاله عن شمالي اليمن.

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