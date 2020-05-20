العراق..وجبات طعام فاسدة تتسببت بتسمم 60 شخصا بالموصل

بغداد/علي جواد/الخليج 365
أفادت مصادر أمنية وطبية في محافظة نينوى شمالي العراق، الأربعاء، بأن 60 شخصاً على الأقل نقلوا إلى المستشفيات؛ إثر تسممهم بوجبات طعام وزعت على المحتاجين كوجبات للفطور.
وفي تصريحات للأناضول قال مصدر طبي يعمل في دائرة صحة نينوى طلب عدم الإشارة لاسمه، إن "فرق الدفاع المدني والفرق الصحية نقلت 60 شخصا على الأقل لمستشفيات مدينة الموصل، إثر تسممهم بوجبات طعام فاسدة وزعت على الفقراء".
من جهته، أعلن قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني، الأربعاء، إلقاء القبض على خمسة أشخاص أعدوا وجبة طعام تسببت باصابة العشرات بحالات تسمم في مدينة الموصل القديمة.
وقال الحمداني في بيان له، إن "قيادة شرطة نينوى ألقت القبض على 5 أشخاص من الذين قاموا بتحضير وطبخ وتوزيع وجبات الإفطار بينهم صاحب المطعم وكل العاملين على الطبخ والتي تسببت بحالات التسمم للعوائل الساكنة في منطقة الكوازين في مدينة الموصل القديمة".
وأضاف موضحًا أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتم فتح التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث".
ويعتبر سوء تخزين المواد الغذائية مع ارتفاع درجات الحرارة أحدى أبرز العوامل التي تتسبب بحالات تسمم.
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