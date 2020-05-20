عباس يوجه قادة الأجهزة الأمنية بوقف فوري للتنسيق مع إسرائيل

رام الله/زين خليل/الخليج 365

قال مسؤول فلسطيني لقناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء الثلاثاء، إن تعليمات صدرت من الرئيس محمود عباس لقادة الأجهزة الأمنية بوقف فوري للتنسيق مع إسرائيل.

وأضاف المسؤول الذي لم تكشف القناة هويته، أن عباس وجه أيضاً مسؤولين إثنين على اتصال "منتظم" بإسرائيل هما حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بوقف الاتصال مع تل أبيب.

وأوضح أن مسؤولين إسرائيلين وآخرين "دوليين" حاولوا حتى اللحظة الأخيرة ثني الرئيس عباس عن اتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاقات الموقعة مع واشنطن وإسرائيل.

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وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات والالتزامات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.

جاء ذلك في كلمة متلفزة له، عقب اجتماع للقيادة الفلسطينية برام الله، للرد على التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقرار الانسحاب الذي أعلنه عباس يعني وقف كل التفاهمات والاتفاقيات مع إسرائيل، وخاصة أوسلو، التي تأسست بناء عليها السلطة الفلسطينية.‎الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.