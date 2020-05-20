"الإغاثة التركية" تقدم مساعدات رمضانية في غزة

غزة/ محمد ماجد / الخليج 365

قدّمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) في غزة، مساعدات لمئات العائلات الفقيرة بالقطاع خلال شهر رمضان.

وقال محمود الشرفا، مسؤول الإعلام في فرع الهيئة بغزة، للأناضول، إن الهيئة التركية وزعت المساعدات خلال رمضان على مئات العائلات الفقيرة، وشملت توزيع طرود غذائية وقسائم شرائية، ووجبات إفطار.

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وأضاف أن الهيئة وزعت وجبات طعام لـ15 ألفاً و140 شخصا، بالإضافة لـ1250 طردا غذائيا، وقسائم شرائية لألفي مستفيد ممن يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة.

ولفت الشرفا إلى أن الهيئة بصدد توزيع مزيد من وجبات الطعام والطرود الغذائية لعائلات أخرى في القطاع.

وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.