ليلة القدر.. إسرائيل تمنع الفلسطينيين من الصلاة قرب الأقصى

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

منعت الشرطة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، المصلين الفلسطينيين من الصلاة قرب المسجد الأقصى، تزامنًا مع ليلة القدر، بحسب مركز حقوقي.

وقال مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غير حكومي) إن الشرطة الإسرائيلية منعت المصلين من الوصول إلى القدس القديمة من بابيّ الأسباط والساهرة (اثنان من أبواب الأقصى) للصلاة قرب أبواب المسجد الأقصى".

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وأشار إلى أن "الشرطة قامت بدفع المصلين عند باب الأسباط بمدينة القدس لمنعهم من الصلاة أمامه".

ولفت المركز إلى أن "ساحات المسجد الأقصى فارغة رغم أن هذا اليوم من كل عام يتدفق الآلاف من المصلين لإحياء ليلة القدر".

وفي 22 مارس/ آذار الماضي، أُغلق المسجد الأقصى كاملاً أمام المصلين، تحسبًا لتفشي فيروس كورونا، ولا يسمح سوى للحراس وموظفي الأوقاف بالدخول.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.