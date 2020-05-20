الإمارات تدعو لوقف إطلاق النار بليبيا والعودة للحوار

طلال عارف/الخليج 365

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إنه "لا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية".

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، الثلاثاء.

وكتب قرقاش: "نجدد الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية والمتصل بموقف المجتمع الدولي، فلا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية".

وأكمل: "لا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك".

وتتهم الحكومة الليبية، الإمارات بتقديم الدعم العسكري لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الذي يقود هجوما متعثرا منذ أكثر من عام من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس.

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وتزامنت تغريدة قرقاش، مع تجديد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، اتهامه للإمارات بـ"خرق قرارات مجلس الأمن الدولي" وتزويد مليشيا حفتر بالسلاح والمعدات.

وقال السني في إفادة خلال جلسة لمجلس الأمن إن "ليبيا لديها أدلة دامغة على إرسال الإمارات أسلحة إلى بلادي".

وعرض السني على أعضاء المجلس صورا لمعدات عسكرية، قال إن الإمارات قدمتها إلى "مجرم الحرب حفتر وأعوانه".

كما تأتي التغريدة، غداة سيطرة القوات الليبية على قاعدة "الوطية" الجوية غرب طرابلس، والتي كانت آخر معاقل حفتر في المنطقة الممتدة من طرابلس حتى حدود تونس.

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