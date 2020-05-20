للمرة الأولى.. طائرة شحن إماراتية تحط في إسرائيل

زين خليل/الخليج 365

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، بهبوط طائرة شحن إماراتية في مطار بن غوريون في تل أبيب وسط إسرائيل، وذلك للمرة الأولى علانية.

وقالت قناة "كان" الرسمية إن طائرة شحن تابعة لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية هبطت في تل أبيب وعلى متنها "مساعدات إنسانية للفلسطينيين".

فيما نشر جاكي حوجي محلل الشؤون العربية بإذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهل)، مقطع فيديو لهبوط الطائرة الإماراتية.

وكتب معلقا في تغريدة على تويتر "شركة الاتحاد للطيران، الرحلة رقم WY9607، أبو ظبي- تل أبيب".

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وفي وقت سابق الثلاثاء، قال "حوجي" إن الطائرة الإماراتية محملة بـ 14 طنا من المساعدات الطبية المخصصة للفلسطينين لمكافحة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن تلك المساعدات هي "عبارة عن تبرع من أبوظبي للفلسطينيين، وسيتم توزيعها على الجهاز الصحي في السلطة الفلسطينية وغزة عبر الأمم المتحدة، الجهة التي تنسق لتنفيذ المبادرة".

وأوضح أنه جرى التنسيق لرحلة الطائرة إيرباص 330 بين مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع الإسرائيليين وبين السلطات في أبوظبي.

فيما قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن طائرات خاصة كانت تتحرك في الماضي بين تل أبيب وأبوظبي بشكل سري، دون الإشارة إلى الشخصيات التي كانت على متنها.

وتعد تلك الرحلة العلنية الأولى من نوعها، التي تخرج مباشرة من أبو ظبي إلى تل أبيب، في ظل حديث دافئ عن التطبيع بين البلدين، رغم قطع العلاقات من المعلن جانب الخليج مع إسرائيل، بسبب عدم حل قضية فلسطين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.