4 أسابيع من التدريب قبل عودة الدوري الإيطالي

قال رئيس رابطة لاعبي كرة القدم في إيطاليا اليوم الثلاثاء، إن 4 أسابيع من التدريب الكامل يحتاجها اللاعبون قبل استئناف الموسم بدون التعرض لمخاطر الإصابة.

وبدأت الأندية الإيطالية التدريب في الرابع من مايو (أيار) الحالي بعد فترة توقف بسبب جائحة فيروس كورونا ومع ذلك يتدرب اللاعبون فردياً مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي لكن سيتم العودة لتدريب الفريق بالكامل غداً الأربعاء.

وحظرت الحكومة الإيطالية الأحداث الرياضية حتى 14 يونيو (حزيران) المقبل وستقرر ما إذا كان يمكن استئناف الدوري ومتى في 28 من الشهر الحالي.

وقال رئيس رابطة اللاعبين في إيطاليا داميانو توماسي لصحيفة غازيتا ديلو سبورت: “لا يجب الحديث عن تحديد مواعيد إذا أردنا البدء بشكل جيد، الرياضات الأخرى تحتاج 6 أسابيع من التدريب، نحن نحتاج على الأقل 4 أسابيع قبل استئناف البطولة، الجميع يريد العودة لأداء عمله، لكن عند استئناف التدريبات مرة أخرى يجب أن نبدأ في حساب هذه الفترة”.

وأضاف: “قبل كل شيء، يجب أن نتحلى بالحذر ونحتاج للتأكد من الأمر عبر الاستعانة بوجهة نظر طبية”.