“خياط” مسابقة ساتاك20 عن بُعد تجربة مثرية وواثقين من نجاحها

أوضح نائب رئيس المسابقة العربية “لساتاگ20” التوستماسترز معتز خياط وكبير عرفاء المسابقة بأن تعتبر مسابقات الخطابة في التوستماسترز فرصة رائعة لتنمية ومشاركة المهارات والمواهب في عدة جوانب، منوهاً بأن فريق المنظمين مطالب بعمل قيادي وإداري كبير قبل المسابقة بعدة أسابيع لضمان إخراج المسابقات بأفضل شكل ممكن، كما أن المتسابقين يستعدوا قبل المسابقات بأسابيع لتقديم أفضل أداء والفوز باللقب، واعتدانا في السنوات الماضية أن نقيم فعاليات المسابقات بشكل جماهيري على أرض الواقع، لكن هذه السنة وبسبب الظروف الحالية وتعليمات الجهات المختصة قررت إدارة ا القطاع 104 للتوستماسترز بالمملكة العربية السعودية إقامة فعاليات المسابقات عن بُعد “عبر الأتصال المرئي” وهي تجربة جديدة نتعلم منها ونستمتع بخوضها.

وأشار “خياط” بأن فريق المنظمين للمسابقات لديه عدة مهام قيادية وإدارية على سبيل المثال: عرفاء المسابقات – المراسم – المحكمون – الدعم الفني وغيرهم، ويتمثل دوري كـ (كبير العرفاء) في تقديم الفقرات الرئيسية للمسابقات وإدارة فريق العرفاء الذي يضم أربعة عرفاء من أعضاء التوستماسترز كل عريف منهم سيقدم مسابقة من المسابقات الأربعة: مسابقة الخطب العربية (المعدة) – مسابقة الخطب الفكاهية – مسابقة الخطب الارتجالية – مسابقة خطب التقييم.

وفي ختام حديث “خياط” شكر فريق العمل للمسابقات عموماً، وخص بالشكر فريق المسابقات العربية الذين يبادرون ويتطوعون بهدف المشاركة بما لديهم من خبرات ومهارات لتقديم فعالية خطابية مميزة تليق بمكانة لغتنا العربية وجمالها وتبرز إمكانيات وقدرات أندية التوستماسترز العربية في القطاع 104 بالمملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أن موسم مسابقات الخطابة في التوستماسترز للقطاع 104 يضم هذه السنة ثلاث فروع رئيسية: المسابقات العربية والمسابقات الإنجليزية والمسابقات النسائية، يندرج تحت كل فرع عدة فروع للمنافسات وهي: العالمية، الفكاهية، الارتجالية، التقييم.