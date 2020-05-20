أعلنت إدارة نادي أبها تعاقدها مع عبدالله الشمري حارس المرمى “28 عاماً” بعقد يمتد لمدة موسمين ويبدأ الموسم المقبل. وقال النادي: تم التوقيع مع الشمري بعد دخوله الفترة الحرة. من جانبه قدم الشمري شكره لنادي أبها على سهولة وسرعة المفاوضات. يذكر أن اللاعب سبق له تمثيل أندية النصر والفيحاء والرائد والكوكب. انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبها يتعاقد مع “الشمري” لمدة موسمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.