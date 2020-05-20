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واصلت أمانة منطقة عسير اتخاذ التدابير البلدية الوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وذلك من خلال استمرار عملية تعقيم وتطهير الشوارع والأحياء و المرافق العامة بمدينة أبها خلال فترة حظر التجول.
و في هذا الإطار أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن عمليات التعقيم والتطهير قد شملت غسيل الأرصفة و الشوارع وواجهات المحلات التجارية و الاحياء و المرافق العامة في مدينة أبها و التي باشرها عدد من الفرق الميدانية و المختصين مدعمين بمعدات وآليات مختلفة .
مشيراً إلى أن تلك الأعمال جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود امير منطقة عسير لتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية على المرافق العامة والأحياء و الطرقات بمدينة ابها و قد شملت أعمال التطهير نحو 3853 موقع بمدينة أبها خلال 7 أيام الماضية كإحدى الخطوات الاحترازية و الوقائية الشاملة .
منوها الى ان تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية، تأتي كإجراء احترازي حفاظًاً على الصحة العامة من انتشار فايروس كورونا المستجد و بمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية و القروية ماجد الحقيل .
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كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير تواصل حملات التعقيم والتطهير لأكثر من 3 الاف موقع بمدينة أبها خلال 7 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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