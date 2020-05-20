شكرا لقرائتكم خبر عن يمكن فتح الهاتف دون إزالته.. قناع شفاف متطور للحماية من كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تساعد أقنعة الوجه في الحد من تفشي عدوى فيروس كورونا، لكنها تتسبب في مشكلة من خلال منع مستخدميها من فتح هواتفهم الذكية باستخدام ميزة التعرف على الوجوه.

وللتغلب على المشكلة، أنتجت شركة Huami الصينية قناعًا بلاستيكيًا شفافًا يشبه قناع N95، وأطلقت عليه Aeri تم تصميمه بمواد مضادة للضباب، تكشف عن الوجه بما يكفي للهاتف للتعرف على صاحبه بتقنية Face ID.

القناع مجهز أيضاً بأضواء فوق بنفسجية مدمجة، تعمل على تطهير المرشحات في غضون 10 دقائق أثناء توصيلها بمصدر طاقة من خلال منفذ USB.

وقالت الشركة إن الغاية من المفهوم الجديد هو تخفيف بعض الأعباء التي تأتي مع ارتداء قناع الوجه، بما في ذلك تنظيف القناع، وعدم قدرة الهاتف الذكي على التعرف على الوجه.

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وذكر موقع “تيك كرانش” أنه باستخدام تقنية التعقيم، يمكن أن تستمر الفلاتر القابلة للإزالة لمدة شهر ونصف، أي أطول بكثير من الأقنعة الجراحية وأقنعة N95.

ومن المتوقع طرح القناة في الأسواق في غضون 6 إلى 12 شهرًا، حسما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.