"أنصار الله": 25 غارة جوية للتحالف على 4 محافظات

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن طيران التحالف شن 15 غارة على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، استهدفت مديرية خب والشعف أكبر مديريات المحافظة، 10 منها طالت منطقة المرازيق.

وأضافت أن التحالف قصف محافظة مارب شمال شرقي اليمن، بـ 6 غارات جوية توزعت على مديريتي مجزر وصرواح شمال وغربي مارب.

وأشارت إلى تعرض محافظة حجة شمال غربي اليمن، إلى غارتين جويتين استهدفتا مديرية حرض شمال غربي حجة.

في السياق، جدد طيران التحالف قصف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، بغارتين على مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، غداة تنفيذه 19 غارة على مديريتي الظاهر وشدا الواقعتين على الشريط الحدودي.

كانت القوات أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، خلال إحباط محاولة تسلل في محافظة الضالع وسط اليمن.